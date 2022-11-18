Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ бить ракетами по Европе / Фото УНИАН, pixabay.com

Арсенал ракетного оружия, который русские оккупанты применяют в войне против Украине, в принципе дает возможность Кремлю бить по целям во всей Европе. Об этом военный эксперт Роман Свитан рассказал в комментарии 24 каналу.

"Ракета Х-101 может лететь на 5500 километров: она может пройти всю Европу и упасть в океан. Есть также у них ракеты Х-555 и "Калибры", которые более 2000 километров могут пролетать. То есть это до середины Европы точно "дойдут", – сказал он.

Кроме того, как говорит Свитан, у русских оккупантов пока еще не закончились дальнобойные и сверхзвуковые ракеты модели "Кинжал", которые выпускаются истребителями "МиГ-31". Такие ракеты могут лететь более чем на 2 тысячи километров.

"Дальнобойность зависит от высоты пуска и скорости разгона самого самолета-носителя "Кинжалов". Поэтому можно говорить, что Россия фактически до океана может доставать средствами поражения. По крайней мере, теми, которые мы видим в Украине", — подытожил он.

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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