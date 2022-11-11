"Много только советского хлама": эксперт спрогнозировал, сколько ракет и оружия осталось в РФ

Эксперт спрогнозировал, сколько ракет и оружия осталось в РФ/ Фото УНИАН, pixabay.com

В России остались в основном оружие и боекомплект производства СССР. Производить новое агрессоры сейчас не могут по причине масштабных санкций. Об этом заявил известный военный эксперт и полковник ВСУ Петр Черник в комментарии порталу "Апостроф".

"Крах ВПК России – на марше. Однако, я бы не поднимал планку ожидания, что это происходит быстро. Старого советского хлама у них достаточно много", – отметил он.

По его мнению, военно-промышленный комплекс России постоянно деградирует. По данным Черника, в прошлом году российские летчики получили 21 самолет, а в нынешнем – 10.

В то же время полковник уверен, что россияне точно не смогут строить высококачественное оружие по типу новых гиперзвуковых ракет "Кинжал". По информации эксперта, в России осталось всего 37 единиц.

"Двигатель японский, оптическая аппаратура американская или немецкая. Возможно, до 20% необходимых деталей они смогут добыть контрабандным методом. Мы живем в рыночном мире и заблокировать поставки всех чипов и микросхем невозможно. Вероятно, им придется из холодильников доставать необходимые микросхемы. Но промышленный комплекс оккупантов подорван, полноценно восстановить потенциал в условиях санкций невозможно", – подытожил он.

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

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