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Потери РФ зашкаливают: ВСУ потрепали оккупантов на Луганщине — морги и больницы переполнены

26 ноября 2022, 09:28

Зафиксировано большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области.

Потери России в Украине
Потери России в Украине растут / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

В Луганской области больницы сразу нескольких городов переполнены ранеными оккупантами, а морги - телами мертвых захватчиков.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации относительно российского вторжения в Facebook.

Как отмечается, зафиксировано большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области.

В сообщении подчеркивается, что на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных.

"Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги - телами мертвых захватчиков", — добавили в Генштабе.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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