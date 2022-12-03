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"Уснул и не проснулся": в РФ придумали абсурдное объяснение относительно потерь на войне в Украине

3 декабря 2022, 17:04

Командование РФ пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в стране-агрессоре планируют провести в декабре.

'Уснул и не проснулся': в РФ придумали абсурдное объяснение относительно потерь на войне в Украине
В Кремле скрывают потери на войне в Украине / ua.depositphotos.com

Российское командование скрывает причины гибели мобилизованных русских перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись". Об этом свидетельствует новый перехват Службы безопасности Украины.

Так, во время телефонного разговора уроженка Сибири рассказывает своему мужу-оккупанту, которого отправили воевать на Донецком направлении, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах. И больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще (неценз.), чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (о причине гибели, - Главред): "Уснул и не проснулся"... Не то чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях... "Уснул и не проснулся". Вот недавно случай был. А он был там, на передке", - говорит россиянка.

Ее муж объясняет, что таким образом командование РФ пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в стране-агрессоре планируют провести в декабре. Мол, "новобранцы" и так деморализованы. Часть из них калечат себя даже не доезжая до фронта.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что мобилизованные российские захватчики не способны эффективно вести бои. После двухнедельной подготовки на полигоне они могут лишь сидеть в окопе и стрелять по сторонам или же идти на украинских военных напролом, пока их не убьют.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

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