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"Буча везде": у Зеленского раскрыли жуткие планы РФ относительно оккупации Украины

1 декабря 2022, 23:50

В ОП подчеркнули, что после победы Украины все доказательства российских преступлений будет исследовать международный трибунал.

Михаил Подоляк, Владимир Путин
Михаил Подоляк заявил, что РФ хотела уничтожить правительство Украины / Офис президента Украины, сайт Кремля

В начале полномасштабного вторжения Россия планировала уничтожить правительство Украины и убить десятки тысяч людей, а затем выдать это за "освобождение".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч людей", - написал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что россияне планировали совершать по всей Украине такие преступления, которые они совершали в марте в Буче. А следы своих преступлений захватчики хотели ловко убрать и медийно выдать это за "освобождение".

'Буча везде': у Зеленского раскрыли жуткие планы РФ относительно оккупации Украины
Скриншот

Подоляк добавил, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал.

Напомним, недавно политолог Владимир Фесенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в Украине. Зато глава Кремля хочет заморозить боевые действия и сохранить под своим контролем если не все, то большую часть временно оккупированных территорий. На Западе этот факт понимают не все. Именно поэтому там выступают за начало переговоров между Украиной и РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовой занавес для продолжения атак.

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война в Украине Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
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