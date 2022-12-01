'Буча везде': у Зеленского раскрыли жуткие планы РФ относительно оккупации Украины

Михаил Подоляк заявил, что РФ хотела уничтожить правительство Украины / Офис президента Украины, сайт Кремля

В начале полномасштабного вторжения Россия планировала уничтожить правительство Украины и убить десятки тысяч людей, а затем выдать это за "освобождение".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч людей", - написал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что россияне планировали совершать по всей Украине такие преступления, которые они совершали в марте в Буче. А следы своих преступлений захватчики хотели ловко убрать и медийно выдать это за "освобождение".

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Подоляк добавил, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал.

Напомним, недавно политолог Владимир Фесенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в Украине. Зато глава Кремля хочет заморозить боевые действия и сохранить под своим контролем если не все, то большую часть временно оккупированных территорий. На Западе этот факт понимают не все. Именно поэтому там выступают за начало переговоров между Украиной и РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовой занавес для продолжения атак.

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