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"Хочет захватить Киев, завершить войну на своих условиях и сбежать из столицы": военный описал планы Путина

30 ноября 2022, 18:44

Захват Киева – единственный вариант для Путина завершить войну на его условиях. Но в России понимают, что удержать столицу Украины они всё равно не смогут.

Владимир Путин, Евгений Карась
Путин может снова попытаться захватить Киев/ УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом закончить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Такое мнение высказал военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду.

"Цель у них, я думаю, осталась, потому что без взятия Киева невозможно не потерять Москву. Захват Киева для Кремля – единственный вариант добиться завершения войны на условиях, которые плюс-минус их устраивают. Это не будет победой, потому что им придется торговаться и валить из Киева (им не хватит сил, чтобы его удержать)", – отмечает он.

Но сейчас, согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, нет угрозы из Беларуси. И за неделю такая угроза не может возникнуть.

"Буквально 9-10 тысяч войск – это ни о чем. Тем более, что, с одной стороны, это уже не те войска, что были в феврале – у них не тот уровень обеспечения, не тот уровень мотивации", – говорит Карась.

Зато с другой стороны украинские военные хорошо подготовились "встретить" врага. Поэтому россияне той стороной вряд ли пойдут, отмечает военнослужащий.

"Даже если они перебросят 30 тысяч войск, это всё равно будут смертники, и я не верю, что они их бросят – это блеф", – говорит он.

По словам Карася, намеки России на возможность вторжения – это вероятнее всего психологическое давление и манипуляция, чтобы украинские войска распылились еще и на белорусское направление.

Угроза наступления на Киев

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что если у России появится возможность, оккупанты в обязательном порядке попытаются пойти на Киев. Нужно быть готовыми к подобному развитию событий. Путину нужна вся Украина. Захватчики могут зайти настолько далеко, насколько им удастся.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в конце октября заявил, что Россия может попытаться повторить наступление на Киев и напасть из Беларуси. Существует вероятность вторжения через Чернобыльскую зону и Черниговскую область. Оккупанты ставят перед собой цель свержения конституционного строя и ликвидации военно-политического руководства страны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ пока не может пойти на Киев. Для этого оккупантам понадобилась бы группировка как минимум в 30-40 тысяч военных. По его мнению, россияне ставят перед собой задачу захвата Славянска, чтобы обеспечить водой на зиму захваченный Донецк.

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