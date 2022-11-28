Никого не пугаю, но нужно быть готовыми к попыткам России пойти на Киев - Кличко / Коллаж Facebook В. Кличко, скриншот соцсети

Если у России появится возможность, оккупанты в обязательном порядке попытаются пойти на Киев. Нужно быть готовыми к подобному развитию событий. Директору государства-агрессора Владимиру Путину нужно вся Украина. Захватчики могут зайти настолько далеко, насколько им удастся. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что Москва не оставила идею с оккупацией Киева. Ситуация под контролем, однако следует быть готовыми к подобному развитию событий.

"Если у них будет возможность, они обязательно будут пытаться идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", - отметил Кличко.

По его словам, предположения в недавнем прошлом о том, что Путин успокоится после аннексии Крыма и частичной оккупации Донбасса, были ошибочными. Российскому диктатору нужна вся территория Украины.

"Некоторые в Украине и среди западных партнеров совершали большую ошибку, когда говорили, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как большой "собиратель русских земель". Некоторые говорили, что он будет доволен Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать", - подчеркнул Виталий Кличко.

Угроза наступления России на Киев

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в конце октября заявил, что Россия может повторить попытку наступления на Киев и напасть из Беларуси. Существует вероятность вторжения через Чернобыльскую зону и Черниговскую область. Оккупанты ставят перед собой цель свержения конституционного строя Украины и ликвидации военно-политического руководства страны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ пока не может пойти на Киев. Для этого оккупантам понадобилась бы группировка как минимум в 30-40 тысяч военных. По его мнению, россияне ставят перед собой задачу захвата Славянска, чтобы обеспечить водой на зиму захваченный Донецк.

Основатель инициативы силовиков Беларуси против Лукашенко BYPOL Александр Азар считает, что Лукашенко уже принял решение о прямом участии Минска в войне РФ против Украины. Военная интервенция может произойти после какой-то победы российских войск. Впрочем, по мнению Азара, вряд ли белорусский диктатор пойдет на такой шаг в ближайшее время.

Другие новости: