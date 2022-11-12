Угроза наступления РФ с Беларусью на Киев и цель на Донбассе: Жданов раскрыл планы врага

Россия и Беларусь могут пойти на Киев, только если соберут группировку не менее 30-40 тысяч войск – Жданов / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, Главред

Сегодня войска страны-оккупанта России и ее союзницы Беларуси не заинтересованы в новом походе на Киев. Для такого шага им понадобилась бы группировка как минимум в 30-40 тысяч военных. У врага колоссальные проблемы на донецком направлении – россиянам нужен Славянск, чтобы обеспечить водой на зиму оккупированный Донецк. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что российские и белорусские войска сейчас не в состоянии пойти в наступление на Киев. Такая вероятность может появиться в том случае, если они соберут группировку не менее 30-40 тысяч военных.

"Им сейчас не до Киева. Второй поход на Киев может быть, если противник сформирует отдельную группировку в Беларуси численностью не менее 30-40 тысяч. Только в этом случае мы сможем говорить о вероятности такого похода", - считает Жданов.

По мнению эксперта, для противника сложилась крайне негативная ситуация на донецком направлении. Оккупанты хотят захватить хотя бы Славянск. Город им очень нужно для того, чтобы пустить воду в оккупированный Донецк.

"Сейчас у противника вопиющая ситуация на донецком направлении. Российские войска не могут выполнить политическую и экономическую задачу – взять хотя бы Славянск. Дальше Славянска они, может быть, даже не пойдут. Но Славянск им нужен кровь из носу, потому что это вода в Донецк. Они не перезимуют в Донецке без воды", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что Россия поставила своим оккупационным войскам задачу по захвату Донбасса.

По его словам, они хотят показать, дескать, "победу" для своего населения. Поэтому враг так упорно действует на донецком направлении.

Также Череватый ранее заявил, что украинские войска продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области. Оккупанты пытаются там атаковать и несут большие потери. Также они атакуют на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но не могут прорвать оборону.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что так называемая "линия Вагнера", о которой оккупанты много говорят на Донбассе, не станет проблемой для украинское армии. По его словам, у сил обороны Украины есть средства, которые помогут прорвать такую оборону.

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