"Потеря Украиной 100 тыс. военных": в ОП и ВСУ ответили на резонансное заявление главы Еврокомиссии

В ОП и ВСУ прокомментировали резонансное заявление председателя Еврокомиссии о якобы 100 тысячах погибших украинских военных/ УНИАН

В Офисе президента Украины и Вооруженных силах отреагировали на резонансное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы потере Украиной 100 тысяч военных на фронте.

В ОП подчеркнули, что точные цифры о потерях на фронте может озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет "Суспільне".

В то же время Никифоров подчеркнул, что такие данные Украина обнародует тогда, когда "будет подходящий момент", ведь это чувствительная информация.

В Вооруженных силах Украины также прокомментировали ситуацию. Как отметил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии УП, количество потерь Генштаб пока не может озвучивать. Он пояснил, что это служебные данные и они подпадают под гриф ограничения обнародования. Поэтому в ВСУ не могут подтвердить информацию, которую озвучила Урсула фон дер Ляйен.

В то же время Сеник отметил, что ВСУ будут поддерживать действия руководителя Еврокомиссии, которые помогут привлечь оккупантов к ответственности за преступную войну.

"В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа. Нужно делать всё для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины", – подчеркнул руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ.

Заявление председателя Еврокомиссии о потерях Украины в войне с РФ

Напомним, во время выступления в Брюсселе 30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, якобы Украина во время войны против России уже потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления", – отметила фон дер Ляйен.

Однако незадолго после произнесения этого заявления в Еврокомиссии заявили о неточности. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что фон дер Ляйен имела в виду потери в целом, а не погибшими. То есть в эту цифру входят не только погибшие военные, но и раненые и травмированные.

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