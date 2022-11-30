30 часов трясся в дороге, чтобы погибнуть в Украине: ВСУ уничтожили уральского оккупанта

ВСУ уничтожили уральского оккупанта / коллаж фото УНИАН и соцсети

В Луганской области ВСУ ликвидировали 26-летнего российского оккупанта (родом из района Урала) Евгения Сафина. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе.

"На Урал привезли погибшего мобилизованного. Мама и жена показали, как его провожали на спецоперацию". Заголовок к некрологу конечно впечатляет. Но нас больше порадовали бы фотографии, как мама и жена встречали его грузом-200 с "спецоперации", – написал он.

Также сообщается, что Сафин погиб "при выполнении боевого задания" еще 13 ноября.

Оккупант был родом из очередной русской глубинки – города Полевский (Свердловская область РФ). И именно там он мобилизован. Соответственно, чтобы попасть в Украину и быстро быть ликвидированным бойцами ВСУ, ему пришлось провести чуть более 30 часов в пути.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

До того сообщалось о том, что российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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