Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области / коллаж фото соцсети и УНИАН

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного офицера оккупантов – некоего старшего лейтенанта Андрея Отмахова. Об этом написал в своем Telegram-канале полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан.

Позднее в Twitter блогер Necro Mancer нашел в соцсетях некролог оккупанту. Оказалось, что Отмахов был уроженцем русской глубинки – села Чаплыжное Губкинского района Белгородской области. И якобы старший лейтенант был убит ВСУ, когда прикрывал отход своего напарника-оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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