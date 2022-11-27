Не сиделось на пенсии: в Украине ликвидировали оккупанта, который служил почти 50 лет назад

Ликвидированный оккупант / https://t.me/OSINTGeorgia

В Украине ликвидирован 64-летний оккупант Сашка Заиграев. Воевать он отправился добровольцем.

Работал он в Улан-Удэнском Авиазаводе, а срочную службу проходил в 1976-1978 годы, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

"Племянница Катя о гибели дяди узнала только лишь сегодня. Заиграев Александр Харитонович 24.10.1958 г/р в Бурятии. В последствии работал водителем. В сентябре 2022 года Заиграев заигрался и решил пойти добровольцем на "СВО". Ликвидирован 16 октября. Дедуля настолько древний, что у него да же не было профиля в ОК", - сообщил Комахидзе.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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