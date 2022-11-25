Издевался над украинцами на Киевщине: ВСУ ликвидировали замкома взвода оккупантов

ВСУ ликвидировали оккупанта, который издевался над украинцами на Киевщине / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который издевался над украинцами в Киевской области. 36-летний Олег Кадочников был замкомандира взвода. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Младший сержант Кадочников также командовал отделением разведроты. Судя по всему, он с 2006 года служил в воинской части 30632 в населенном пункте Князе-Волконское Хабаровского края, а также в 270 мотострелковой дивизии в населенном пункте Красная Речка (возле Хабаровска). В 2010 году эту дивизию переформировали в 243-ю баз хранения в составе 35-й Армии.

Именно 35-я Общевойсковая армия Центрального военного округа РФ совершала военные преступления на Киевщине.

Сообщается, что до того, как Кадочников начал убивать украинцев, он был президентом Федерации кикбоксинга Магаданской области. Его ликвидировали 2 ноября.

ВСУ ликвидировали оккупанта, который издевался над украинцами на Киевщине / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован майор российской оккупационной армии Евгений Задворный, который ранее принимал участие в военной кампании РФ в Сирии. Захватчик недавно стал отцом, но это не помешало ему отправиться воевать в нашу страну.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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