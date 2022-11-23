Попал на войну прямо из колонии: ВСУ ликвидировали наркоторговца из России

Николая Давидяна вероятно завербовали на войну в колонии / Фото t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант - бывший сотрудник МЧС РФ Николай Давидян. На фронт он попал прямо из колонии. Тюремное заключение россиянин получил за распространение наркотиков.

31-летний Давидян был родом из Тверской области, сообщает Telegram-канал OSINT Georgia.

В Росси факт гибели оккупанта подтвердили и объявили, что его похоронят 25 ноября. Дату и обстоятельства гибели не уточняются.

Давидян был перворазрядником по боксу и судьей 2-й категории, играл в футбольной команде города Конаково, а также работал спасателем.

Николай Давидян / Фото t.me/OSINTGeorgia

Николай Давидян / Фото t.me/OSINTGeorgia

29 января 2020 года он попался с амфетамином, MDMA и гашишем. 30 марта 2022 года Давидяна взяли под стражу и осудили к девяти годам колонии строгого режима.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован майор российской оккупационной армии Евгений Задворный, который ранее принимал участие в военной кампании РФ в Сирии. Захватчик недавно стал отцом, но это не помешало ему отправиться воевать в нашу страну.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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