Оккупант Евгений Задворный был ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, росСМИ

На войне в Украине ликвидирован майор российской оккупационной армии Евгений Задворный, который ранее принимал участие в военной кампании РФ в Сирии. Захватчик недавно стал отцом, но это не помешало ему отправиться воевать в нашу страну.

О смерти оккупанта сообщил в Telegram журналист Юрий Бутусов и российские СМИ.

Задворный служил в Волгограде, был болельщиком "Спартака".

"Болельщик "Спартака" поехал в Украину, это и раньше звучало драматично, а сейчас сразу понимаешь, что так звучит первая строка некролога. Ликвидирован командир мотострелкового батальона 20-й мотострелковой дивизии. Она сейчас частично в Херсонской, а частично в Луганской области. Так что, наверное, болельщики "Черноморца", "Металлиста" и "Зари" тоже приложили руку", – написал Бутусов.

Задворному было 34 года. Он родился в Амурской области, после школы поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени Рокоссовского, служил в Северо-Кавказском и Южном военном округе.

"Прошел путь от командира мотострелкового взвода до командира мотострелкового батальона. Был участником военных действий в Сирии. В ходе службы Евгения не раз поощряли наградами. В свободное от работы время увлекался спортом", – пишут российские СМИ.

Родственники ликвидированного оккупанта рассказали что Задворный болел за российский футбольный клуб Спартак. В Волгограде, где служил захватчик, он женился, там же родился и его ребенок.

Останки оккупанта доставили в Волгоград, где кремировали. Урну впоследствии отвезут в Благовещенск Амурской области.

Отметим, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 85 тысяч военнослужащих.

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Как сообщал Главред, ранее на войне в Украине ликвидирован майор российской армии Магомед Курбанов.

В Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

Также в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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