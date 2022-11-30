"Уже есть практический план": Крым могут освободить через год – Карась

Крым могут освободить через год, считает Евгений Карась/ УНИАН

Украина может вернуть Крымский полуостров после военных поражений российских оккупантов на юге. Это откроет путь к Крыму и позволит его деоккупировать.

Оценки относительно возможных сроков освобождения полуострова разнятся. Но, согласно оценкам украинского Минобороны и Главного управления разведки, это может произойти от конца лета до конца осени 2023 года. Об этом рассказал военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду.

"Мы слышим различные оценки, которые звучат со стороны высших должностных лиц Министерства обороны и ГУР. Речь идет о том, что Крым будет освобожден или военным путем или дипломатическим после военных поражений россиян в конце весны, а возвращение Крыма, как было сказано, может произойти в период от конца лета до конца осени", – говорит Карась.

По состоянию на данный момент Украина еще не готова к освобождению Крыма. Ведь сначала еще нужно на юге нашего государства разобраться с оккупантами, которые мешают дойти до полуострова.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Но фактически уже есть практический план по освобождению Крыма.

"Потенциально эти планы не просто готовятся – они озвучены в такой угрожающей форме, что это уже не оптимистичный юмор, как, например, миротворцы в Москве. Когда мы об этом говорим, то закладываем ту модель будущего, до которой еще далеко, и для нее есть куча условий. Что касается Крыма, то это уже практический план", – говорит военнослужащий.

Он рассказал, что российские ФСБшники частично вывезли свои семьи из Крыма еще в начале июня этого года. Ведь они уже тогда понимали, что может быть дальше.

Так же и росгвардейцы продавали свои квартиры на оккупированном полуострове еще до начала полномасштабной войны, ведь понимали, что потом не смогут даже продать их, отмечает Карась.

"Соответственно, по Крыму сейчас уже все всё понимают. Там же и окопы, насколько я знаю, уже начали рыть", – подытожил он.

Деоккупация Крыма

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Украина способна освободить захваченный Крым за полгода. Для реализации сценария Киев должен получить модернизированные истребители Миг-29, ракеты ATACMS, а также больше артиллерии и бронетехники. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина уже через полгода может вернуть аннексированный Россией Крым. По его словам, российским оккупантам будет сложно держать оборону на полуострове.

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что Украина уже к Новому году может дойти до Крыма, но это будет зависеть от темпов поставки оружия и боеприпасов для украинской армии от западных партнеров.

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