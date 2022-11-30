Украина способна вернуть Крым в 2023-м году: Жданов рассказал, что нужно ВСУ для успеха

Украине для возвращения Крыма понадобятся авиация, ракеты, артиллерия и бронетехника - Жданов / Коллаж Главред, УНИАН

Украина способна освободить захваченный Крым за полгода. Для реализации сценария Киев должен получить модернизированные истребители МиГ-29, ракеты ATACMS, а также больше артиллерии и бронетехники. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

На YouTube-канале Гроші он рассказал о том, что возвращение Крыма в состав Украины за 6 месяцев – реальный сценарий, однако его реализация должна быть обеспечена наличием вооружений.

По словам эксперта, если Украина получит от Польши модернизированные многоцелевые истребители МиГ-29, в войне с агрессором РФ случится коренной перелом.

"Например, завтра Соединенные Штаты отдают Польше МиГ-29, которые у них забрали, они сейчас в Рамштайне стоят под охраной, и Польша передает нам эти МиГи. Они могут сделать коренной перелом в этой войне", - отметил Жданов.

Кроме того, если Киеву предоставят ракеты ATACMS, появится возможность уничтожить логистику российских войск и спокойно громих вражескую группировку.

"Дадут ATACMS – мы положим все логистические пути, которые ведут из РФ в Украину. И можем спокойно громить группировку российских войск в Украине", - объяснил Жданов.

Полковник запаса ВСУ уточнил, что успех армии на пути возвращения Крыма будет базироваться на четырех ключевых составляющих.

"Боевая авиация, ракетное вооружение, артиллерия и бронетехника. Вот основные столпы, на которых будет надстройка в виде нашей победы", - подчеркнул Олег Жданов.

Возвращение Крыма в Украину

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через 6 месяцев он включится в эфир из Ялты в освобожденном Крыму. По мнению чиновника, оккупированный Россией полуостров должен быть освобожден военным путем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также отметил, что Крымский полуостров может быть освобожден через полгода. Как полагает Арестович, российским войскам будет сложно удерживать территорию.

Украинский военный Юрий Касьянов предположил, что Крым может вернуться в Украину либо военным путем, либо в результате переговоров между Киевом и новыми российскими властями. В первом случае оккупанты могут добровольно покинуть полуостров, поскольку их подразделения потеряют снабжение.

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