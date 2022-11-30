Крым вернется достаточно быстро, но Украину ждет еще год тяжелой войны - Евгений Карась

Зима на фронте не будет спокойной, весной начнется большое сафари - Евгений Карась / коллаж УНИАН

Украинские военные проводят контрнаступление по всей линии фронта. Наиболее горячо сейчас на донецком и луганском направлениях, где россияне, после позорного бегства из Херсона, не сбавляют темпов и пытаются захватить новые или, как минимум, удержать уже захваченные города.

В интервью Главреду военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась рассказал о том, когда украинские войска пойдут в наступление на Мелитополь, какие перспективы возвращения Крыма и ждать ли там начала военной операции, когда в России начнутся бунты, а в Украине - завершится война.

Как будет развиваться ситуация на фронте зимой-каковы ваши прогнозы? Может ли РФ прибегнуть к новому наступлению на каком-то из направлений?

Бахмут, а до того Северодонецк, Марьинка, Дебальцево станут точкой, где россияне так успешно наступают, что после того не наступают никуда, как минимум в течение длительного времени. По сути, уже сейчас бахмутская операция для россиян является глупой авантюрой, потому что по-хорошему они должны были всю это шоблу - смертников и идиотов - бросить на Угледар. Это имело для них стратегическое военное значение, и провал русских в Угледаре (это надо понимать, когда после будем раздавать медальки и обнимашки солдатам, которые удержали Угледар, разгромив русскую морскую пехоту) привели к обвалу планов РФ по Херсону и его неудержанию - из-за этого русские оттуда и сбежали.

Соответственно, после побега из Херсона они отвели войска (в основном - десантные части) на Сватово и Бахмут. Но из того, что мы сейчас видим (а уже прошло много времени с момента неудачного побега из Херсона), в Сватово приближаются плохие новости уже в ближайшее время. И я думаю, что следующим после Сватово будет Мелитополь. Но здесь уже не будет коротких прогнозов - россияне сплотят войска, насытят их "чмобиками", десантниками (хоть они и деморализованы, у них вырастет интенсивность артиллерийского огня. Поэтому Мелитополь не будет в декабре - скорее, в конце января.

В любом случае, у нас будут небольшие наступательные операции, не такие, чтобы гремели в новостях, но на 100, 300 метров, ведь они локально изменяют всю логистику - кто куда заехал, какую высоту занял, меняются пилоты, артиллерии, россиянам нужно рыть окопы, кто-то начинает простреливать перекресток за 5 километров и тому подобное - и создают бурную линию столкновения. Но непосредственно Мелитополь, как мне кажется, командование будет прокладывать так, чтобы после него туда, где раскроется в обороне на юге Херсонщины, сразу заходили наступательные войска. А для этого надо накопить значительное количество войск, и тогда, ближе к концу зимы, проводится успешная мелитопольская операция, после которой дальше начинается разрыв - или движение в сторону Мариуполя с с продвижением линии фронта, или в сторону Крыма.

Поэтому сейчас, даже если и будет наступательная операция, все идет к тому, чтобы весной началось большое сафари. Для примера - 14 ноября начался трехмесячный курс подготовки в Силах специальных операций новонабранных людей, так называемый Q курс для бойцов действующих ВСУ. Это публичная информация, ничего секретного нет, но даже в этом на весну закладывается выпуск военных, подготовленных для ССО, чтобы доукомплектовать эти группы. То есть чтобы на весну было горячо. Зима точно не будет спокойной, но и не надо ожидать, что мы попытаемся добраться до перешейка Крыма. Накапливаем войска, нужна передышка, налаживание логистики и тому подобное. Нам время выгодно, но каждый день играет против россиян - они каждый день визжат о перемирии. Потому что с нашей стороны каждый день - это работа артиллерии, HIMARS, дальнобойных дронов, уничтожение тылов.

Обращаю внимание - в течение последних недель (этого не поймешь, пока не возьмешь линейку) ВСУ делают "бавовню" за гранью работы HIMARS. То есть там, куда добивают до перешейков Крыма, до военных баз - более 100 километров. Это не HIMARS, а какое-то диво дивное. И нам весело, а если представить состояние россиян, которые находятся на Херсонщине, которая вся простреливается, и до них еще что-то добивает?! Как им в таких условиях удержать нефтебазы, штабы, логистику, артиллерийские склады, где все пробивается ВСУ? Поэтому спокойной зимы не будет, и даже если бы русские шли в пехотные наступления, мы готовим для себя кое-что большое и прекрасное, что произойдет весной.

Вы упоминали Крым - насколько сейчас реально начать военную операцию по его освобождению? То есть не просто добить до перешейков, а именно зайти в Крым?

Мы слышим различные оценки, которые звучат со стороны высших должностных лиц Министерства обороны и ГУР. Речь идет о том, что Крым будет освобожден или военным путем, или дипломатическим после военных поражений русских в конце весны, а возвращение Крыма, как было сказано, может произойти в период от конца лета до конца осени. На данный момент мы еще не готовы к этому, потому что нам еще надо пробраться сквозь войска, которые нас отсоединяют от Крыма - перемолоть их, похоронить, рассортировать в черные мешочки и отправить на Автоваз. Но эти планы не просто готовятся - они озвучены в такой угрожающей форме, что это уже не оптимистичный юмор, как, например, миротворцы в Москве. Когда мы об этом говорим, то закладываем ту модель будущего, до которой еще далеко, и для нее есть куча условий. Что касается Крыма, то это уже практический план. Кстати, ФСБшники частично вывезли свои семьи еще в начале июня, перед операцией в Северодонецке, потому что уже тогда все понимали последствия того, если не будут успешными для РФ надлом киевской операции, а позже - если не будет прорыва на Донбассе. Эти люди хорошо все понимают. Так же и росгвардейцы начали продавать квартиры в Крыму еще за несколько недель до полномасштабной войны - они понимали, что идет подготовка, и поняли, что потом не продадут их. Соответственно, по Крыму сейчас уже все все понимают. Там же и окопы, насколько я знаю, уже начали рыть.

Если говорить о Херсоне и в целом о юге. Вы упоминали об операции в Мелитополе - может ли Россия по тому же принципу, как это было в Херсоне, выйти из Энергодара, из Новой Каховки в ближайшее время? Ведь есть информация, что они якобы уже к этому готовятся.

Мне здесь трудно судить, но думаю, что это важно. Особенно по Энергодару этого бы хотелось. Это уже процесс тяжелой дипломатии с участием Турции, международных структур, обмена и торговли определенными вещами - это определенный бартер. Самое главное, что для этого есть основания, есть истерическое желание россиян вести переговоры и получить перемирие, которое им нужно для того, чтобы как-то сплотиться. Поэтому самого перемирия не будет, но определенные тактические контакты возможны - этим будут играться и страны Запада, и Украина. Мы, например, это используем для обмена пленных - как видим, в течение двух последних недель их было две или три. Это небольшие группы бойцов, но то, что мы забираем наших людей - это прекрасно. К тому же, это связано со сложным положением оккупантов на фронте - они стали более сговорчивыми и надеются, что это им поможет. Так же в Энергодаре и других городах могут быть "жесты доброй воли", чтобы что-то этим себе выторговать. Но есть и другая проблема - очень тяжелое моральное состояние оккупационных войск и острое напряжение внутри российского социума и их политических элит. Грызня и смутное время закладывает определенные преграды для дальнейших "жестов доброй воли", ведь россияне могут просто рассыпаться. То есть если россияне отдадут Энергодар, внутри России начнется бойня - этот фактор не позволяет им этого сделать. При других обстоятельствах они бы уже отдали Энергодар, чтобы успокоить международное сообщество. Тем более, когда Индия и Китай сказали России, что никакой ядерной войны не будет, все перестали запасаться таблетками калия йодида. Мы как-то так забыли, хотя до того мир уже ходил и надевал шапочки из фольги. Так же и о Энергодаре бы сказали, но Путин говорит - мол, если я еще Энергодар отдам, то уже и Кремль надо будет отдавать. То есть есть все основания - РФ хочет переговоров, но есть преграда, потому что тогда им будут гайки. Обменять Энергодар на поставки аммиака, собачьего корма мы можем, для нас будут плюсы и минусы. Однако мы от этого точно выиграем, потому что психологически они в истерике, ведь отдают территории.

То есть если россияне отдают нам Энергодар, то мы получаем преимущество и можем продвигаться на Крым и Запорожскую область, я правильно понимаю?

Энергодар - это лишь энергетический объект, который может быть использован в энергетическом смысле для стабилизации ситуации с электричеством. Но для военных целей он не поможет, потому что в любом случае побережье Энергодара не будет использоваться для каких-то десантных операций. Я не думаю, что такой нестабильный участок будет серьезно рассматриваться для масштабной наступательной операции. В рамках операции возле Мелитополя определенные действия возможны и в Энергодаре, но основная ставка, как мне кажется, будет на заход по левому берегу Днепра без десантных операций (хотя и такие операции будут - будут работать наши ССО). Напомню, российский спецназ в ходе войны в Украине исчез как явление, которое заслуживает авторитет. По крайней мере в виде тех претензий, которые он имел до того, когда в спецназе РФ были действительно подготовлены люди, которые, хоть и якобы были "дерзкие-резвые", но почему-то спустились в унитаз. Наш спецназ выполняет различные рисковые операции, и я не удивлюсь, если наши войска будут использовать Днепр для десантных или диверсионных операций. Но Энергодар здесь - лишь мелкая точка. Если русские оттуда отступят, то это, скорее всего, будет какой-то международный протекторат. Ведь есть большой вопрос о том, кто туда поедет. Например, если РФ договорится отдать город под международную миссию, то кто туда не будет бояться поехать? Потому что нет никакого международного закона - есть ВСУ, это и есть вся сила международной дипломатии, и с этим возникают трудности. Но в военном плане это будет чисто наступательная операция на Запорожье. Энергодар - это больше вопрос энергетики и атомной безопасности.

А если Россия все-таки уйдет из Энергодара, будет ли она делать с ним то же, что с Херсоном?

Это уже вопрос. Думаю, что именно это сильно тормозит процесс передачи Энергодара под международный надзор. Потому что все понимают, что русские - это испуганные вредные существа, с которыми невозможно договориться просто потому, что они между собой не могут договориться и занять одну линию - в них много грызни, подковерных игр. И это-одна из причин того, почему эта операция [по освобождению Энергодара и ЗАЭС] является чрезвычайно сложной. И если она не состоится, то не потому, что не хотят, а потому, что не могут обеспечить реальных условий безопасности для международной миссии, которыми они прописаны на бумаге.

Хотела бы уточнить насчет Киева. До сих пор ли у РФ осталась цель по захвату Киева и может ли она, до Нового года или после него, пойти в наступление с этого фланга на столицу вместе с белорусской армией?

Цель у них, я думаю, осталась, потому что без взятия Киева невозможно не потерять Москву. Захват Киева для Кремля - единственный вариант добиться завершения войны на условиях, которые плюс-минус их устраивают. Это не будет победой, потому что им придется торговаться и валить из Киева (им не хватит сил, чтобы его удержать). На данный момент мы имеем четкую оценку ГУР - угрозы со стороны Беларуси нет. За неделю она не возникнет, а сейчас ее вообще не существует. Буквально 9-10 тысяч войск - это ни о чем. Тем более, что, с одной стороны, это уже не те войска, что были в феврале - у них не тот уровень обеспечения, не тот уровень мотивации. С другой стороны, с украинской границы совсем другая подготовка - минные поля, разведка территорий и тому подобное. Поэтому я не думаю, что русские туда пойдут. Даже если они перебросят 30 тысяч войск, это все равно будут смертники, и я не верю, что они их бросят - это блеф.

Сейчас вообще речь не идет о войсках, поэтому это, скорее, новая попытка психологического давления на наше население, а также попытка делать шахматные ходы, чтобы мы вынужденно готовили какую-то оборону на этом направлении. Потому что нужно там все минировать, держать бригады, введь вдруг русские пойдут на Волынь и захватят Свитязь. Казалось бы - зачем, но к этому тоже надо быть готовыми, держать там бригады, налаживать логистику. Плюс есть возможная угроза, что в случае продвижения к Свитязю, застрянут в болоте, но притащат "Смерч" и из него будут стрелять по трассе Киев-Чоп, чтобы перебить путь логистики. То есть они, хоть и положат своих 30 тысяч, но какие-то ракеты прилетят по какой-то нашей колонне обеспечения. Это проблема? Проблема. Здесь есть миллион факторов, которых нам не понять, потому что для этого надо сидеть с линейкой чертить, и именно для этого РФ нужна шахматная партия с Западом из Беларуси. Но, по-моему, это фантастика - они не могут взять, какой там Киев?! Они не смогли взять Павловку под Вугледаром (стратегическую точку, от которой "посыпался" весь Херсон), и сейчас за это под огневым поражением все железнодорожное сообщение южного группировки войск. О какой Киев они могут мечтать - я не знаю. Разве что надо, чтобы Китай объявил нам войну, но и он пока смеется над РФ, и об этом речь не идет.

Относительно психологического давления. Какова цель ракетных ударов России сейчас - закошмарить украинцев настолько, чтобы мы пошли на переговоры, или что-то другое? О чем свидетельствуют эти обстрелы?

Во-первых, психологически нас закошмарить, во-вторых, попытаться мотивировать свое население. Мол, у нас "ни света, ни туалета", зато у "укропов" - все темно, и мы живем не лучше, чем они. Потому что, как мы понимаем, даже после самых жестких обстрелов некоторые украинские города не выглядят так кошмарно, как российская глубинка. Потому что обстрелы делают взрыв и обжиг, но когда смотришь на российские города и видишь, как они упали с течением времени, наблюдаешь живой процесс разрушения, то складывается впечатление, будто временная бомба взорвалась. Поэтому россиянам нужен мотиватор "в Украине все плохо, потому что они воюют с Россией". Конечно, есть еще фактор того, что ракетами Россияне бьют по объектам промышленности, производству, ремонтным мощностям, логистике, лечению раненых и тому подобное, что тоже имеет для них смысл. В военном плане это - мизерная проблема, потому что она не является такой, что может что-то кардинально изменить в освобождении Мелитополя, Крыма, в ходе войны. Видимо, эти обстрелы приведут к тому, что победа будет отложена во времени. Но это не те проблемы, которые бы привели к каким-то стратегическим изменениям. Сами россияне тоже с этого хохочут и говорят - чего бы все эти ракеты не бьют по украинским войскам возле Краматорска, Бахмута, а вместо того бьют по каким-то складам возле Львова, еще и не попадают по ним. Все понимают, что эти удары - это уже не про войну. Это не далеко идущие факторы, а чтобы куда-то пострелять.

Если у РФ получится, например, нанести серьезные поражения энергетике (хотя я надеюсь, что у нашей власти есть определенные "сюрпризы" и все будет хорошо), это создаст большой дискомфорт, но это не влияет на танковый батальон, который будет выполнять работу в районе Сватово или на юге. Потому что у батальона будут генераторы, обеспечение, и все равно все придет-приедет. Вот сейчас, например, в прифронтовой области Украины выключили свет, но включили генератор. То есть у военных проблем от этих ударов почти нет. С ремонтом техники Запад все равно помогает, поэтому эти удары - это агония. Они бестолковые, но очень противные.

Если говорить о том, что будет происходить в России, то если будут продолжаться российские "неурядицы", как они скажутся на работе режима?

Встреча Путина с солдатскими матерями (хоть они и были ряженые) - это сигнал того, что в Кремле боятся бунтов и поэтому им приходится организовывать определенный диалог и имитацию решения проблем. А проблемы они все равно не решат, потому что у них есть очень сильный раздор в солдатской и офицерской среде между родами разных войск. Среди них есть много трений относительно обсуждения неэффективности мобилизации, что происходит в РФ. По сути, до Смуты, посыл Путина на три буквы и пренебрежение к самой святой тоталитарной власти уже состоялась. Хотя этого у них не было уже 20 лет. То есть лед тронулся, и когда он войдет в этап активного бурления, надо понимать, кто будет той силой, которая подхватит власть в России, когда та начнет сыпаться. То есть тот, кто выступит наиболее сильным центром и переберет на себя рычаг дипломатических переговоров с Украиной и Западом. Сейчас там все определяются с лагерями, так же определяются с лагерями и иностранные разведки. В частности, как именно дальше играть - в демократическую Россию или Россию, которая еще больше милитаризируется, чтобы ее окончательно добить, сыграем ли в быструю демократию и будем ждать, пока это все дальше разделится.

У нас простой сценарий - нам нужна разделенная Россия, и без этого через 10, 20, 30 лет все перерастет в новую угрозу и проблемы. А мы не для того пережили эту войну, чтобы заложить себе незавершенное дело на будущее.

Соответственно, здесь очень много факторов. Но русская смута зависит не только от внутренних факторов, а от того, насколько сложится паззл, какой будет готовность определенных сил взять эту смуту на себя, быть репрезентативными по числу физической силы, которой они могли бы отодвинуть Путина, ФСБ и другие кланы. А также от того, насколько будет готова агентура, оппозиционные партизанские движения стран Запада и украинской разведки внутри России для того, чтобы этот процесс удовлетворял нас. Просто "русский бунт" может быть опасным, потому что ядерное, биологическое и бактериологическое оружие в РФ могут применить в агонии, пока будут вешать друг друга на столбах. Но не потому, что это страшно и сильно, а потому, что какой-то сержант-алкоголик будет иметь к этому доступ. Ядерное оружие у России - это не оружие наступления, а оружие обороны от фактора идиота. Поэтому всем нужно на этот фактор спокойно реагировать - я убежден, что сейчас разведка, как наша, так и союзников, активно работает по гарнизонам ракет стратегического назначения, где ищут генералов, полковников и командиров частей, чтобы в определенный момент они сказали, что уже ничего никуда не полетит и нам уже можно заниматься умиротворением буйной Москвы.

Учитывая все это, когда могут завершиться боевые действия в Украине? И какой может быть конфигурация России после этой войны?

Мы слышали прогноз от министерства обороны, что боевые действия завершатся к осени следующего. Буданов говорил, что глубокое военное поражение, кризисное для России, произойдет чуть раньше - до конца весны 2023 года, а затем, вследствие невозможности ее продолжения, в РФ вынужденно пойдут дипломатическим путем. Тот же Крым по оценке Буданова будет возвращен гибридно - дипломатически-силовым путем. То есть там может быть очень много "жестов доброй воли". И это само собой разумеется, потому что Крым-это ловушка для крысы. Он туда забежал из Ростовской области, [Крымский] мост мы перебили, и теперь там сидит. Представьте себе, что будет с Крымом, когда мы выйдем на берег Азовского моря, где все простреливается, и туда ничего подплыть не может. На Черноморский флот мы уже и так охотимся в Новороссийске, а что будет дальше - можно себе только представить. Да и Крым - это не леса, там много где есть голые участки с военными базами.

Это будет очень веселая "бавовна", поэтому нет ничего удивительного в том, что Крым вернется достаточно быстро.

Наши аналитические органы армии и ГУР показали, что отвечают за свои слова и прогнозы. Мы помним, как все смеялись над Будановым насчет Херсона. А случилось именно так, хотя я сам думал, что Херсон вернется позже, как раз перед Новым годом. Соответственно, я доверяю оценкам относительно того, что в течение года у нас еще будет война. Но это - прекрасный сценарий, потому что я думал, что она будет тянуться годами. А поскольку все предыдущие прогнозы сбывались, то это будет тяжело, потому что еще целый год жесткой войны. Но мы уже предварительно имеем серьезные оценки, за которые можно хвататься, и знаем, когда она кончится. Еще три месяца назад их не было. И хоть еще впереди целый год войны, но прогнозы очень оптимистичные.

А что будет с Россией?

Могу лишь сказать, что надо отметать болтовню о международных гарантиях. Потому что когда россияне начнут капитулировать и будет военная победа, внутри Украины включится много людей. Надо понимать, что развал России нужен нам, а в Германии и США отдельным кланам может быть интересно, чтобы РФ осталась, и играть с ней в свои игры. Поэтому нам могут говорить, что мы победили, Россия хорошая, Навальный вышел, он будет президентом, и все будет хорошо. Это - полный бред, а все те люди, которые об этом будут говорить, фактически, будут предателями. Хоть они такими и не будут выглядеть, но это будут люди, которые из-за границы это навеивать. Пока Россия не будет поделена на ряд отдельных республик, хотя бы три-четыре, для нас угроза от нее не уменьшится, а потенциально увеличится. Ведь тогда мы выиграем только один большой бой, но война будет продолжаться.

Они реформируются, сделают выводы, а экономический и демографический потенциал у РФ огромен. Сейчас мы имеем уникальную ситуацию, когда россияне с этим потенциалом от нас отгребли. Идеи у них не изменятся, будь то демократическая, либеральная или какая угодно Россия, это будет иметь жесткие экспансионистские планы на Украину за 20, 15, а то и 8 лет, потому что время проходит быстрее, и реформы тоже будут проводиться быстрее. То есть мы сможем успокоиться, лишь когда России не будет, а вместо нее будет ряд республик. Все остальные сценарии будут означать для нас войну в будущем.