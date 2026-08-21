Стилистка раскрыла главные цвета осени 2026: как выбрать своего фаворита

Инна Вихорова назвала шесть модных оттенков сезона.

https://glavred.info/fashion/stilistka-raskryla-glavnye-cveta-oseni-2026-kak-vybrat-svoego-favorita-10790234.html Ссылка скопирована

Трендовые цвета осени 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, yerenylr; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие модные цвета осени 2026 выбирают дизайнеры

Почему красный, коричневый и серый стали ключевыми оттенками сезона

Как добавить яркий цвет в образ

Цвет способен полностью изменить восприятие образа, поэтому обновление гардероба не обязательно начинать с большого количества новых вещей. Достаточно обратить внимание на актуальную палитру и выбрать оттенки, которые соответствуют внешности и личному стилю. Главред расскажет, как безопасно добавить трендовые цвета в свой образ.

Красный цвет - главный акцент сезона

Красный продолжает оставаться одним из ключевых цветов осенне-зимнего сезона, считает стилист Инна Вихорова. Однако на этот раз стоит обратить внимание не только на яркие варианты, но и на более глубокие и насыщенные оттенки.

видео дня

"Красный - это всегда акцент, это всегда привлечение внимания. Он - один из главных цветов осенне-зимнего сезона. Но на этот раз дизайнеры делают ставку на более глубокий, насыщенный оттенок красного: винный, томатный. Возможно, даже с легкой отсылкой к бордо", - анализирует Инна Вихорова.

Для тех, кто не привык к яркой палитре, стилистка советует начинать с небольших деталей. Красная сумка, обувь или помада помогут постепенно адаптировать насыщенный цвет к повседневным образам.

Красный - осенний гардероб 2026 / фото: pinterest.com, safiya_astre

Серый цвет - базовый осенний гардероб

Серый остается универсальным оттенком, который легко адаптировать к капсульному и базовому гардеробу. Он может стать альтернативой черному и одновременно фоном для более ярких цветов. Для осеннего гардероба стилист предлагает рассматривать не только классический серый, но и более сложные оттенки.

"Если вы уже настоящая модница, особенно актуальны оттенки графитового черного, такие как dove grey или steel grey. Серый - это отличная альтернатива черному", - отмечает эксперт.

В то же время полностью серый образ лучше дополнять яркой деталью, чтобы комплект не выглядел слишком однообразным.

Серый образ на осень 2026 / фото: pinterest.com, Overlooked_Fashion

Жёлтый цвет - смена тренда

Жёлтый также остаётся среди актуальных оттенков, однако его палитра стала более приглушённой и естественной. Для холодного сезона можно выбирать горчичный, медовый или другие "приземлённые" варианты.

"Жёлтый не был моим фаворитом, но в этом сезоне от пастельного жёлтого мы плавно переходим к какому-то более "приземлённому" жёлтому - горчичному, медовому", - рассказывает Инна Вихорова.

Такой цвет не обязательно использовать в одежде. Он может появиться в аксессуарах и стать небольшим акцентом.

Жёлтый цвет на осень 2026 / фото: pinterest.com, miljanaurosevic_

Коричневый - главный цвет осени 2026

Коричневый в сезоне осень-зима 2026 года выходит на первый план и фактически заменяет черный в роли универсальной базы. Особенно актуальными будут шоколадные, каштановые, терракотовые и кофейные оттенки.

"В этом сезоне коричневый уже точно вытеснил черный и стал главным. Потому что, как я когда-то говорила, коричневый - это новый черный", - говорит Инна Вихорова.

Особенно эффектно коричневая палитра раскрывается в фактурных материалах - коже, замше и шерсти. Такие сочетания придают образу глубину и визуальную роскошь.

Коричневая база на осень 2026 / фото: pinterest.com, areti1978

Сливовый цвет - неожиданный фаворит

Сливовый станет одним из самых интересных оттенков холодного сезона. Он сложнее классического фиолетового и может придать образу элегантности и женственности.

"Это один из неожиданных фаворитов. И он также может немного подчеркивать возраст. Так же как бордовый, сливовый - это немного тяжеловатые цвета", - говорит Инна Вихорова.

Чтобы оттенок выглядел более изысканно, его можно выбирать в соответствующих фактурах.

"Особенно классно он смотрится в бархате, трикотаже и, возможно, даже в шерсти", - рассказывает стилистка.

Сливовый цвет на осень 2026 / фото: pinterest.com, aracelipaola

Пудрово-розовый для легких осенних образов

Пудрово-розовый также вошёл в актуальную палитру. Речь идёт не о ярком розовом в стиле "барбикор", а о более приглушённом, припылённом оттенке.

"Он также становится одной из главных романтических ноток в этом холодном сезоне", - Инна Вихорова.

Такой оттенок особенно уместен в тех образах, где нужно уравновесить плотные осенние фактуры и тёмную палитру.

"Если несколько лет назад мы могли ассоциировать розовый только с инфантильностью, то в этом сезоне розовый - это тот цвет, который подчеркнет вашу нежную натуру", - объясняет стилистка.

Розовый - гардероб на осень 2026 / фото: pinterest.com, bunni3sgarden

Как выбрать трендовый цвет на осень 2026

При выборе оттенка важно учитывать не только актуальность цвета, но и то, насколько он подходит именно вам. Самый простой способ обновить гардероб без кардинальных изменений - добавить трендовые цвета через небольшие детали:

красный - с помощью сумки, обуви или помады;

жёлтый - с помощью аксессуаров или украшений;

сливовый - через трикотаж, бархат или вечерний наряд;

пудрово-розовый - в сочетании с более тёмной осенней палитрой;

коричневый и серый - в качестве основы капсульного гардероба.

Таким образом, модная палитра осени 2026 года позволяет экспериментировать, не меняя при этом полностью привычный стиль.

Гардероб на осень 2026 - советы стилиста:

Читайте также:

Об источнике: Инна Вихорова Канал создан в 2013 году. На данный момент на него подписаны почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными вариантами подбора образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред