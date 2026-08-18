Стилистка раскрыла модные секреты DOROFEEVA, Кароль и Барских

Стилистка объяснила, почему яркость образа не гарантирует успеха, и какие приемы стоит перенять у DOROFEEVA, Тины Кароль, MONATIK и Макса Барских.

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Стилистка разобрала образы артистов / Коллаж Главред, фото Instagram/monatik_official, nadyadorofeeva

Кратко:

Кого стилистка назвала трендсеттерами сцены

Какая главная ошибка ярких сценических образов

Как война изменила подход к стилю звезд

Стилистка Галина Денисюк назвала самых стильных, на ее взгляд, украинских звезд сцены и объяснила, какие модные приемы артистов стоит адаптировать к повседневному гардеробу, сообщает 1plus1.ua.

По словам Денисюк, сценическая мода уже не сводится к принципу "чем ярче, тем лучше" - удачный образ должен работать вместе с музыкой и характером артиста.

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"Можно одеть человека в перья, стразы, латекс и платформу - но если за всем этим перестаешь видеть самого артиста, стилизация не выполнила свою функцию. Для меня хороший сценический образ должен соответствовать трем вещам: личности артиста, его музыке и масштабу события", - объясняет стилистка.

Кто задает тренды среди украинских звезд

Наиболее узнаваемой сегодня Денисюк называет визуальный язык DOROFEEVA и MONATIK, у которых сценический образ полностью сросся с их музыкой и пластикой.

Стилист разобрала лук Монатика / Фото Instagram/monatik_official

"Мне очень нравится, как сегодня работает стиль DOROFEEVA. У нее есть ощущение, что вещи принадлежат ей, а не она вещам. Так же очень органичным для меня является MONATIK: его костюм, музыка, пластика и сценография существуют в одной эстетике", - отмечает она.

Тина Кароль, в свою очередь, тяготеет к женственности, четким силуэтам и монохромным решениям, а в стиле Макса Барских Денисюк выделяет современный взгляд на мужскую сексуальность - через открытость, фактуры, кожу, украшения и менее формальное прочтение классического костюма.

Надя Дорофеева - одна из самых стильных звезд / Фото Instagram/Dorofeeva

Сценичность не равна избыточности

Яркий образ, подчеркивает стилистка, не всегда автоматически становится удачным - одна из главных ошибок возникает, когда артист пытается соединить слишком много акцентов одновременно.

"Я бы не меняла ДНК ни одного из этих артистов. Скорее, в отдельных случаях убирала бы один акцент. Когда в одном образе одновременно есть сложный крой, блеск, активная фактура, аксессуары, сексуальность и очень сложные волосы, взгляду не за что зацепиться. Если это фантастический корсет - пусть работает он. Если невероятные брюки - не нужно конкурировать с ними еще пятью деталями. Сценичность не равна избыточности", - добавляет Денисюк.

Как война изменила стиль украинских звезд

Одна из самых заметных трансформаций последних лет, по словам стилистки, - появление значительно большего количества смыслов в сценической моде.

"После 2022 года сценический образ украинского артиста уже сложно воспринимать исключительно как красивый костюм. Значительно важнее стали украинские дизайнеры, локальное производство, символы, культурные коды и в целом вопрос: "Что я хочу сказать этим образом?", - рассказывает Денисюк.

Макс Барских - один из самых стильных артистов / Фото Instagram/max_barskih

Еще одна тенденция - активное сотрудничество с украинскими брендами и дизайнерами. В качестве примера стилистка вспоминает сценические костюмы MONATIK, созданные Иваном Фроловым, чьи работы также выбирают мировые знаменитости.

"Это очень показательное изменение: украинский сценический fashion уже не нужно воспринимать как локальную копию глобальной моды. Он все чаще сам является ее частью", - уверена Денисюк.

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