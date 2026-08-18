Стилистка раскрыла модные секреты DOROFEEVA, Кароль и Барских

Кратко:
- Кого стилистка назвала трендсеттерами сцены
- Какая главная ошибка ярких сценических образов
- Как война изменила подход к стилю звезд
Стилистка Галина Денисюк назвала самых стильных, на ее взгляд, украинских звезд сцены и объяснила, какие модные приемы артистов стоит адаптировать к повседневному гардеробу, сообщает 1plus1.ua.
По словам Денисюк, сценическая мода уже не сводится к принципу "чем ярче, тем лучше" - удачный образ должен работать вместе с музыкой и характером артиста.
"Можно одеть человека в перья, стразы, латекс и платформу - но если за всем этим перестаешь видеть самого артиста, стилизация не выполнила свою функцию. Для меня хороший сценический образ должен соответствовать трем вещам: личности артиста, его музыке и масштабу события", - объясняет стилистка.
Кто задает тренды среди украинских звезд
Наиболее узнаваемой сегодня Денисюк называет визуальный язык DOROFEEVA и MONATIK, у которых сценический образ полностью сросся с их музыкой и пластикой.
"Мне очень нравится, как сегодня работает стиль DOROFEEVA. У нее есть ощущение, что вещи принадлежат ей, а не она вещам. Так же очень органичным для меня является MONATIK: его костюм, музыка, пластика и сценография существуют в одной эстетике", - отмечает она.
Тина Кароль, в свою очередь, тяготеет к женственности, четким силуэтам и монохромным решениям, а в стиле Макса Барских Денисюк выделяет современный взгляд на мужскую сексуальность - через открытость, фактуры, кожу, украшения и менее формальное прочтение классического костюма.
Сценичность не равна избыточности
Яркий образ, подчеркивает стилистка, не всегда автоматически становится удачным - одна из главных ошибок возникает, когда артист пытается соединить слишком много акцентов одновременно.
"Я бы не меняла ДНК ни одного из этих артистов. Скорее, в отдельных случаях убирала бы один акцент. Когда в одном образе одновременно есть сложный крой, блеск, активная фактура, аксессуары, сексуальность и очень сложные волосы, взгляду не за что зацепиться. Если это фантастический корсет - пусть работает он. Если невероятные брюки - не нужно конкурировать с ними еще пятью деталями. Сценичность не равна избыточности", - добавляет Денисюк.
Как война изменила стиль украинских звезд
Одна из самых заметных трансформаций последних лет, по словам стилистки, - появление значительно большего количества смыслов в сценической моде.
"После 2022 года сценический образ украинского артиста уже сложно воспринимать исключительно как красивый костюм. Значительно важнее стали украинские дизайнеры, локальное производство, символы, культурные коды и в целом вопрос: "Что я хочу сказать этим образом?", - рассказывает Денисюк.
Еще одна тенденция - активное сотрудничество с украинскими брендами и дизайнерами. В качестве примера стилистка вспоминает сценические костюмы MONATIK, созданные Иваном Фроловым, чьи работы также выбирают мировые знаменитости.
"Это очень показательное изменение: украинский сценический fashion уже не нужно воспринимать как локальную копию глобальной моды. Он все чаще сам является ее частью", - уверена Денисюк.
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