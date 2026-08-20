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Модные джинсы на осень 2026: какой цвет выбрать и с чем сочетать

Кристина Трохимчук
20 августа 2026, 15:41
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Стилисты советуют обращать внимание не только на цвет, но и на крой, фактуру и детали.
Модные джинсы на осень 2026 года
Трендовые джинсы на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, elevatedlookss; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие модные джинсы на осень 2026 стоит добавить в гардероб
  • Почему белые джинсы лучше выбирать в молочных и кремовых оттенках
  • С чем носить темно-синие джинсы и какой фасон будет актуальным

С приближением холодного сезона возникает важный вопрос - какие джинсы выбрать на осень 2026 года. Главред расскажет о двух самых актуальных цветах, которые будут в тренде и помогут сделать базовый гардероб более современным.

Белые джинсы на осень 2026

Белые джинсы давно перестали быть исключительно летней вещью. Осенью они могут стать основой стильных образов, особенно если правильно подобрать оттенок и крой. Стилистка Алена Крутова советует не отказываться от такой пары, если она уже есть в вашем гардеробе. А тем, кто только планирует покупку, рекомендует обратить внимание на лаконичные модели без лишнего декора.

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"Если в вашем гардеробе есть белые джинсы, то мы смело переносим их в осенний гардероб. Если вы думаете, покупать или нет, то я говорю однозначно: да. Но обращаем внимание на посадку, выбираем джинсы прямого кроя или wide leg, избегаем всякого лишнего декора, каких-то там блесток, заклепок, лампасов, вышивок", - Алена Крутова.

В то же время стилистка советует не ограничиваться холодным белым. Для осеннего гардероба более универсальными могут стать мягкие оттенки.

"Если эти джинсы какого-то такого белоснежного цвета, как побелка, то мы проходим мимо. Выбираем молочный цвет, слоновую кость или даже такой кремовый", - Алена Крутова.

Белые джинсы на осень 2026 года
Белые джинсы на осень 2026 / скриншот из видео

С чем носить белые джинсы

Для актуального осеннего образа стилистка советует играть на контрасте материалов. Белые джинсы особенно интересно смотрятся в сочетании с фактурными вещами.

"В осенних образах белые джинсы выглядят классно, когда есть микс разных фактур. Кожа, прозрачность, кружево, замша", - Алена Крутова.

Чтобы комплект не выглядел однообразно, можно добавить один яркий акцент. Это может быть сумка или обувь.

"Также не забываем о цвете и принте. В образе это может быть какой-то один элемент. Например, сумка или обувь", - Алена Крутова.

Среди вариантов обуви стилистка называет лоферы, мюли, вьетнамки на низком каблуке и kitten heels.

Темно-синие джинсы - главный деним осени 2026

Еще один важный вариант - темно-синие джинсы глубокого оттенка индиго. По словам стилистки Александры Алисон, эта тенденция постепенно переходит из категории краткосрочных трендов в базовый гардероб.

"Темно-синие джинсы снова актуальны, но есть нюанс. В прошлом году я купила темно-синие джинсы и была уверена, что это тренд на один сезон. А этой осенью они снова будут везде. И я сначала подумала: а разве он не был актуален прошлой осенью? Был, но, похоже, он переходит из категории тренда в категорию базы", - Александра Алисон.

Однако речь идет не о любых тёмных джинсах. Наиболее актуально будет смотреться глубокий синий цвет без потертостей, выбеленных участков и декоративных элементов.

"Речь идет именно о глубоком синем, без потертостей и отбеливаний. И дело не только в цвете. Актуальны сами джинсы: чистые, лаконичные, широкие или прямые, без лишнего декора", - Александра Алисон.

Темно-синие джинсы - тренды осени 2026 года
Темно-синие джинсы - тренды осени 2026 / фото: pinterest.com, celinetysnesh

Какие джинсы выбрать на осень 2026

При выборе новой пары стилисты советуют не ориентироваться исключительно на то, что определенный цвет сейчас в тренде. Важную роль играют посадка, силуэт и возможность сочетать модель с уже имеющимися вещами.

Если в гардеробе уже есть качественные темно-синие джинсы, покупать ещё одну пару только из-за популярности оттенка необязательно.

"Поэтому, если у тебя уже есть такие, не покупай новую пару только потому, что сейчас это модно. Посмотри лучше на фасон", - Александра Алисон.

А вот если тёмного денима в твоей коллекции ещё нет, глубокий индиго может стать одним из самых безопасных вариантов для осенних образов.

"А если как раз планируешь покупать тёмный индиго, сейчас это самый безопасный выбор. Он выглядит более сдержанно, чем светлые оттенки", - Александра Алисон.

Как носить синие джинсы
Как носить синие джинсы / фото: pinterest.com, iry_lm_91

Как носить джинсы осенью 2026

Чтобы трендовый деним выглядел современно, стоит учитывать не только цвет, но и общую композицию образа. Для белых моделей можно использовать контрастные фактуры и один яркий акцент, а темно-синие джинсы сочетать с вещами, которые подчеркивают их более сдержанный характер.

Таким образом, осенью 2026 года в гардеробе могут одинаково органично смотреться как светлые, так и тёмные модели. Белые джинсы помогут создать интересные образы на контрасте фактур, тогда как глубокий индиго станет универсальной основой для более сдержанных комплектов.

Джинсы на осень 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Алена Крутова

Алена Крутова (alyona_krutova) - киевская персональная и celebrity-стилистка, которая занимается стилизацией съемок и работает со звездными клиентами (в частности, YAKTAK и STASYA). В своём блоге эксперт делится тонкостями формирования стиля, идеями по сочетанию вещей и обзорами брендов.

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