Муж публично унизил путинистку Королеву и показал неузнаваемое фото

Кратко:
- Как выглядела путинистка
- Как ее оскорбил муж
Некогда украинская певица, а теперь путинистка Наташа Королева с каждым днем все больше становится жертвой абьюза со стороны своего мужа-стрингоносца и оккупанта, заслуженного российского стриптизера по кличке Тарзан.
Как пишут российские пропагандисты, он стыдил путинистку за лишний вес и даже заставил сесть ее на уколы сомнительного российского производства. Однако ему все равно не подходит то, как выглядит его жена и он продолжает публично позорить ее.
Так, престарелый стриптизер показал Королеву в реальной жизни, сняв ее в мешковатом спортивном костюме, поверх которого был натянут теплый жилет. Голову исполнительницы и вовсе украшал повязанный на манер косынки платок.
"Братец Иванушка и сестрица Аленушка", - так подписал кадр бывший стриптизер Тарзан в своем официальном микроблоге в Instagram.
В комментариях также отметили замшелый вид артистов. "Не узнал сразу", "Бабушка Наташа", - написали комментаторы.
Уже не в первый раз Тарзан публично критикует и оскорбляет свою жену. Впрочем, ее, видимо, все устраивает.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на восьмом месяце беременности, объявила о решении временно переехать из Киева в Винницу вместе с мужем, актером Валентином Томусяком.
Ранее также звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась в Instagram курьезной историей. Актриса отправилась в одну из больниц Киева, чтобы впервые стать донором крови.
Вас также может заинтересовать:
- Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"
- "Буду нянчить": путинистка Наташа Королева сообщила о пополнении в семье
- Наташа Королева "избавилась" от квартиры в США за 10 долларов - кто ее получил
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред