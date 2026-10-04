Муж публично унизил путинистку Королеву и показал неузнаваемое фото

Путинист Тарзан в очередной раз выставил свою жену в неприглядном свете.

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Наташа Королева - жертва абьюза / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Как выглядела путинистка

Как ее оскорбил муж

Некогда украинская певица, а теперь путинистка Наташа Королева с каждым днем все больше становится жертвой абьюза со стороны своего мужа-стрингоносца и оккупанта, заслуженного российского стриптизера по кличке Тарзан.

Как пишут российские пропагандисты, он стыдил путинистку за лишний вес и даже заставил сесть ее на уколы сомнительного российского производства. Однако ему все равно не подходит то, как выглядит его жена и он продолжает публично позорить ее.

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Путинст Тарзан показал свою путинистку Королеву / Скриншот Instagram/tarzan___official

Так, престарелый стриптизер показал Королеву в реальной жизни, сняв ее в мешковатом спортивном костюме, поверх которого был натянут теплый жилет. Голову исполнительницы и вовсе украшал повязанный на манер косынки платок.

"Братец Иванушка и сестрица Аленушка", - так подписал кадр бывший стриптизер Тарзан в своем официальном микроблоге в Instagram.

В комментариях также отметили замшелый вид артистов. "Не узнал сразу", "Бабушка Наташа", - написали комментаторы.

Уже не в первый раз Тарзан публично критикует и оскорбляет свою жену. Впрочем, ее, видимо, все устраивает.

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О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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