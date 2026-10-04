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Зачем кипятить кожуру цитрусовых в октябре: неизвестный домашний лайфхак

Марина Иваненко
4 октября 2026, 15:21
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Осенью пауки чаще проникают в дома в поисках тепла. Как приготовить натуральный цитрусовый спрей и где его использовать для профилактики.
Простое натуральное средство от пауков
Простое натуральное средство от пауков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему осенью пауки чаще забираются в дома
  • Как приготовить цитрусовый спрей
  • Где распылять средство от пауков

Осень - период, когда пауки чаще проникают в жилые дома и квартиры в поисках тепла, укрытия и пары. В Великобритании и других странах Европы пик активности этих восьминогих "гостей" приходится на период с начала сентября по ноябрь. Чтобы снизить вероятность их появления в помещении без использования агрессивных химических средств, можно воспользоваться простым натуральным средством на основе цитрусовых. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания Express, пауки обладают очень чутким обонянием, а сильные цитрусовые ароматы, в частности лимона, апельсина, лайма и грейпфрута, могут их отпугивать.

видео дня

Как приготовить натуральный спрей от пауков

Приготовление домашнего средства не требует значительных затрат или специальных навыков.

Настой из цитрусовой кожуры

Нарежьте кожуру лимона или других цитрусовых, положите её в ёмкость с горячей водой, добавьте несколько капель эфирного масла и оставьте настаиваться на ночь.

Обработайте места, через которые могут проникать пауки

Процедите полученный настой и перелейте его в бутылку с распылителем. Распыляйте средство в потенциальных местах проникновения пауков - вдоль оконных рам, у входной двери, вокруг вентиляционных отверстий и в щелях.

Не забудьте о тёмных углах

Спрей можно нанести в тёмные углы, за шкафы, за тяжёлую мебель и вдоль плинтусов - в места, где могут прятаться пауки. Перед использованием средства на окрашенных или лакированных поверхностях желательно проверить его действие на незаметном участке.

Как ещё можно использовать цитрусовые

Помимо жидкого спрея, для профилактики появления пауков в доме можно использовать и другие способы.

Видео о том, как избавиться от пауков, можно посмотреть здесь:

Цитрусовая пудра

Высушите кожуру лимона или апельсина и измельчите её в блендере или кухонном комбайне. Полученным порошком можно посыпать укромные уголки и щели, периодически обновляя его.

Натирание поверхностей

Подоконники и дверные пороги можно протирать свежей кожурой цитрусовых. Однако перед этим стоит протестировать такой способ на незаметном участке, поскольку сок цитрусовых может повредить некоторые виды краски, лака или других покрытий.

Чем отогнать пауков из дома инфографика
Чем отогнать пауков из дома инфографика / Инфографика: Главред

Цитрусовые как дополнительный барьер

Свежие кожуры можно разместить возле окон, на подоконниках или в других местах, через которые пауки могут попадать в дом. Такой способ можно использовать в качестве дополнительной профилактической меры наряду с регулярной уборкой и закрытием возможных щелей.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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