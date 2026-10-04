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Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

Инна Ковенько
4 октября 2026, 17:38
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В Донецкой области враг захватил село на Покровском направлении.
Наступление противника на Покровском направлении
Наступление противника на Покровском направлении / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Враг захватил село и продвинулся на Покровском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили населенный пункт вблизи Доброполья в Донецкой области.

Также зафиксировано продвижение оккупационных войск на другом участке фронта. О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 4 октября.

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Где продвинулся враг

По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось захватить село Ивановка Шаховской сельской территориальной общины Покровского района.

Кроме того, по данным аналитиков, армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться в соседнем Новом Шаховом.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Ивановку и продвинулся в Новом Шаховом", - говорится в сообщении.

Наступление противника на Покровском направлении
Продвижение врага на Покровском направлении / Фото: deepstatemap.live

Что происходит на Покровском направлении - данные от Генштаба

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении Силы обороны отразили 31 атаку - в районах Сергеевки, Молодецкого и в сторону Вольного, Кучерового Яра, Нового Шахового, Ганновки, Доброполья, Нового Донбасса, Черниговки, Светлого, Белицкого и Новогришиного.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала прошедших суток произошло 204 боевых столкновения.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что украинские танки этим летом впервые за более чем два года вышли к линии соприкосновения и не были уничтожены российскими беспилотниками. Они сыграли ключевую роль в крупном контрнаступлении под Александровкой, по итогам которого Украина вернула под свой контроль 745 квадратных километров территории, сообщает The Telegraph.

Напомним, бойцы пограничной бригады "Форпост" вернули под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области. За время боевых действий они также уничтожили 118 российских военных, ещё семерых взяли в плен.

Кроме того, аналитики ISW отмечали, что украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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