Секрет, которому 27 лет: что сказал Чарльз в ночь гибели Дианы

Король Чарльз в ночь аварии переживал не просто личную трагедию.

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Король Чарльз ІІІ испытывал огромный стрес/ колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Кратко:

Чего больше всего боялся Чарльз

Какими были его первые слова после страшной новости

Появились новые подробности реакции короля Чарльза III на гибель принцессы Дианы, которые вновь всколыхнули старые споры вокруг королевской семьи.

Как утверждает королевский биограф Тина Браун, которого цитирует Radar Online, в первые часы после трагедии Чарльз испытывал не только шок, но и сильный страх. По её словам, он переживал, что общественность может возложить ответственность за случившееся именно на него.

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Кроме того, монарх опасался, что смерть Дианы разрушит его репутацию и подорвет попытки добиться признания его отношений с Камиллой Паркер-Боулз.

Источники подчёркивают, что в тот момент Чарльз оказался под колоссальным давлением: с одной стороны - личная трагедия и забота о сыновьях, с другой - страх общественного осуждения и политических последствий.

Эти заявления появились на фоне новой волны обсуждений, вызванной книгой брата Дианы, Чарльза Спенсера, в которой он также делится своей версией событий и критикует поведение королевской семьи.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, и её смерть вызвала беспрецедентный общественный резонанс по всему миру.

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О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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