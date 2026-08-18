С чем носить леггинсы осенью 2026: стилист показала 4 трендовых образа

Вы узнаете:
- Как носить леггинсы осенью 2026 года и с чем их сочетать
- Как создать непринуждённый, деловой и модный образ с леггинсами
Легинсы не стоит убирать из гардероба в 2026 году. Этот элемент одежды остается практичным и универсальным, но требует правильного баланса в образе. Главред расскажет, как использовать легинсы в образах с разным настроением.
Легинсы с удлиненным кардиганом
Первый вариант от стилистки Анастасии Кривицкой - непринужденный повседневный образ с удлиненным кардиганом. Это удачный способ стилизовать облегающий низ для тех, кто хочет получить комфортный, но в то же время сдержанный комплект.
"Первый образ более непринуждённый, удлинённый кардиган добавляет вертикаль, слегка прикрывает зону бёдер и делает образ и комфортным, и более сдержанным", - считает Анастасия Кривицкая.
Легинсы с жакетом и рубашкой
Второй вариант подойдет для более сдержанного и делового образа. Жакет придает структуру, рубашка создает многослойность, а туфли с заостренным носком дополнительно вытягивают силуэт.
"Второй образ более сдержанный и деловой. Жакет придает форму, рубашка создает многослойность, а туфли с заостренным носком еще больше вытягивают силуэт", - Анастасия Кривицкая.
Такое сочетание демонстрирует, что леггинсы можно вписать не только в спортивный или повседневный гардероб. Структурированный жакет меняет характер комплекта и делает его более элегантным.
Легинсы со свободной футболкой
Еще один способ сбалансировать облегающий низ - добавить свободный верх. В третьем образе стилистка сочетала леггинсы с футболкой, которая компенсирует их приталенность. Дополнительно сделать комплект более легким помогают акценты на талии, остроносые балетки и объемная сумка.
"А акцент на талии, остроносые балетки и объёмная сумка сразу делают его более лёгким и стильным", - советует Анастасия Кривицкая.
Легинсы с объемным верхом
Четвёртый вариант - для тех, кто любит модные эксперименты. Облегающие леггинсы здесь становятся основой, а главную роль берёт на себя объёмный верх, например - стильная ветровка.
"И четвертый образ уже более ориентирован на моду: когда легинсы облегают фигуру, очень красиво смотрится объемный верх", - рассказывает Анастасия Кривицкая.
Этот приём можно использовать, когда хочется сделать акцент на контрасте силуэтов. Узкий низ и объёмный верх создают выразительные пропорции и позволяют леггинсам выглядеть не как спортивная одежда, а как часть продуманного модного комплекта.
Образы с леггинсами - советы стилистки:
@anastasiiakrivitska Как носить леггинсы стильно и современно в 2026 году? Модель леггинсов-клёш от Viv’en Petty можно приобрести в магазинах Eva ?? #стилист#тренды2026#чтонадеть#украинскийтикток♬ оригинальная аудиозапись - Anastasiia Krivitska
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Об авторе: Анастасия Кривицкая
Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На её странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.
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