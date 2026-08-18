С чем носить леггинсы осенью 2026: стилист показала 4 трендовых образа

Леггинсы остаются актуальными даже в 2026 году.

https://glavred.info/fashion/s-chem-nosit-legginsy-osenyu-2026-stilist-pokazala-4-trendovyh-obraza-10789442.html Ссылка скопирована

С чем носить леггинсы / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, julessty_; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как носить леггинсы осенью 2026 года и с чем их сочетать

Как создать непринуждённый, деловой и модный образ с леггинсами

Легинсы не стоит убирать из гардероба в 2026 году. Этот элемент одежды остается практичным и универсальным, но требует правильного баланса в образе. Главред расскажет, как использовать легинсы в образах с разным настроением.

Легинсы с удлиненным кардиганом

Первый вариант от стилистки Анастасии Кривицкой - непринужденный повседневный образ с удлиненным кардиганом. Это удачный способ стилизовать облегающий низ для тех, кто хочет получить комфортный, но в то же время сдержанный комплект.

видео дня

"Первый образ более непринуждённый, удлинённый кардиган добавляет вертикаль, слегка прикрывает зону бёдер и делает образ и комфортным, и более сдержанным", - считает Анастасия Кривицкая.

Леггинсы с длинным кардиганом / скриншот из видео

Легинсы с жакетом и рубашкой

Второй вариант подойдет для более сдержанного и делового образа. Жакет придает структуру, рубашка создает многослойность, а туфли с заостренным носком дополнительно вытягивают силуэт.

"Второй образ более сдержанный и деловой. Жакет придает форму, рубашка создает многослойность, а туфли с заостренным носком еще больше вытягивают силуэт", - Анастасия Кривицкая.

Такое сочетание демонстрирует, что леггинсы можно вписать не только в спортивный или повседневный гардероб. Структурированный жакет меняет характер комплекта и делает его более элегантным.

Легинсы с жакетом / скриншот из видео

Легинсы со свободной футболкой

Еще один способ сбалансировать облегающий низ - добавить свободный верх. В третьем образе стилистка сочетала леггинсы с футболкой, которая компенсирует их приталенность. Дополнительно сделать комплект более легким помогают акценты на талии, остроносые балетки и объемная сумка.

"А акцент на талии, остроносые балетки и объёмная сумка сразу делают его более лёгким и стильным", - советует Анастасия Кривицкая.

Легинсы с оверсайз-футболкой / скриншот из видео

Легинсы с объемным верхом

Четвёртый вариант - для тех, кто любит модные эксперименты. Облегающие леггинсы здесь становятся основой, а главную роль берёт на себя объёмный верх, например - стильная ветровка.

"И четвертый образ уже более ориентирован на моду: когда легинсы облегают фигуру, очень красиво смотрится объемный верх", - рассказывает Анастасия Кривицкая.

Этот приём можно использовать, когда хочется сделать акцент на контрасте силуэтов. Узкий низ и объёмный верх создают выразительные пропорции и позволяют леггинсам выглядеть не как спортивная одежда, а как часть продуманного модного комплекта.

Легинсы с ветровкой / скриншот из видео

Образы с леггинсами - советы стилистки:

Читайте также:

Об авторе: Анастасия Кривицкая Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На её странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред