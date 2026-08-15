Легкая верхняя одежда на осень 2026: как модно встретить похолодание

Стилист Настя Лана назвала 5 актуальных вариантов верхней одежды, которые помогут создать стильные образы в начале осени.

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Верхняя одежда на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, AlienAvocadoGirl; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какая верхняя одежда на раннюю осень 2026 года будет актуальной

Как носить укороченный кардиган, свитер и приталенный жакет

Почему бомбер и кожаная куртка остаются в базовом гардеробе на осень 2026

Начало осени - период, когда тяжёлая верхняя одежда ещё не нужна, но лёгких летних вещей уже недостаточно. Именно поэтому для первых прохладных дней стоит обратить внимание на универсальные модели, которые можно адаптировать к температуре и стилю образа. Главред расскажет о пяти вариантах верхней одежды, которые помогут разнообразить гардероб осенью 2026 года.

Укороченный кардиган

Кардиган может стать одним из самых удобных вариантов для ранней осени, считает стилистка Настя Лана. Укороченная модель хорошо сочетается с вещами, создающими объем в нижней части силуэта. В частности, стилистка советует обратить внимание на сочетание с пышной юбкой. Такой комплект помогает создать женственный силуэт и в то же время соответствует актуальной стилизации сезона.

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"Укороченный кардиган. Как предлагают Dior и Acne Studios, носим его с пышной юбкой", - отмечает Настя Лана.

Кардиган на осень 2026 / скриншот из видео

Свитер

В прохладную погоду свитер не обязательно носить под курткой или пальто. Плотная модель вполне может выполнять функцию самостоятельного верхнего слоя, особенно в первые осенние недели. Такой подход позволяет создавать более непринужденные многослойные образы и использовать свитер не только как базовую вещь.

"Свитер. Когда он становится верхним слоем одежды, он вполне заслуживает звания верхней одежды", - говорит стилистка.

Свитер на осень / скриншот из видео

Приталенный жакет

Приталенный жакет станет удачным выбором для ситуаций, когда нужно соблюдать дресс-код или просто придать образу более структурированный вид. Его можно использовать как самостоятельный верхний слой в тёплые дни или комбинировать с другими вещами, когда температура понижается.

"Приталенный жакет. Идеальный выбор для образов, где предусмотрен дресс-код или хочется выглядеть более собранно", - объясняет Настя Лана.

Приталенный жакет / скриншот из видео

Объемный бомбер

Бомбер остается актуальным вариантом для осеннего гардероба, но в 2026 году стоит обратить внимание не только на классические модели. Интересные детали, фактуры и объемный крой помогают сделать знакомый силуэт более современным. Такую верхнюю одежду легко сочетать с джинсами, брюками, юбками и платьями, создавая повседневные образы с непринужденной атмосферой.

"Бомбер. В этом сезоне выбираем интересные интерпретации уже знакомого силуэта: объемные, текстурные или с интересными деталями", - советует стилистка.

Осенний бомбер / скриншот из видео

Кожаная куртка

Кожаная куртка остается универсальной основой осеннего гардероба. Ее можно сочетать с базовыми вещами и использовать для создания образов, различающихся по настроению. Главное преимущество такой модели - актуальность не только в одном сезоне. Именно поэтому кожаную куртку можно рассматривать как практичную инвестицию в гардероб.

"Кожаная куртка. Актуальная классика, которая остается с нами уже много лет", - отмечает Настя Лана.

Базовый осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Настя Лана Настя (nastia.lana) - персональный стилист и модельер-консультант, работающая в Варшаве. В своём блоге эксперт помогает формировать гардероб как упорядоченную систему, а не хаос, следуя философии "носить больше, покупать меньше" и избегая навязанных трендов.

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