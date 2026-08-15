Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

Украинцы массово не могут расплачиваться картами.

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В Украине возникли проблемы с оплатой картами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Что известно:

В работе ПриватБанка произошел масштабный сбой

Безналичная оплата в магазинах и супермаркетах не проходит

В некоторых случаях деньги списываются

Утром 15 августа по всей Украине возникли проблемы с безналичной оплатой. В магазинах и супермаркетах платежи банковскими картами и через терминалы проходят с трудом или не осуществляются вовсе. Об этом пишут пользователи в Threads.

В магазинах и супермаркетах платежи могут не проходить или осуществляться только с нескольких попыток. В отдельных случаях пользователи сообщают о списании средств, хотя сама операция не завершается. Из-за проблем с оплатой в торговых точках образуются очереди.

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Пользовательница жалуется на проблемы с оплатой / Фото: скриншот Threads

Кроме того, у некоторых клиентов банкомат не выдал наличные, хотя средства со счета были списаны. Пользовательница сообщила, что при попытке снять 5 тысяч гривен деньги банкомат не выдал, однако на телефон сразу пришло уведомление о списании средств.

Проблемы с оплатой / Фото: скриншот из Threads

В ПриватБанке подтвердили сбой в работе сервисов. Там отметили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

"Сейчас наблюдаются сложности в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему. Вскоре все вернется в привычный ритм", - сообщили в пресс-службе банка.

Причину технического сбоя и точные сроки полного восстановления работы сервисов в банке пока не уточнили.

Обновлено в 14:38: ПриватБанк возобновил работу сервисов после утреннего технического сбоя. В банке сообщили, что оплата через POS-терминалы и обработка онлайн-платежей работают в стандартном режиме.

Также решена проблема с транзакциями, когда средства списывались, но платеж не завершался. В таких случаях деньги должны вернуться на счета клиентов в течение суток.

Истории клиентов банка - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, клиент ПриватБанка сообщил, что банк заблокировал все его счета после перевода 1000 грн. Он добавил, что подал официальную жалобу в банк после инцидента.

Ранее клиент ПриватБанка заявил, что после расторжения договора банк отказался перечислить средства без личного визита в отделение. Заявитель указал, что отправлял документ с квалифицированной электронной подписью и направлял обращение в Национальный банк и профильное министерство.

Также клиент ПриватБанка сообщил о случае, когда банкомат принял наличные, но средства не были зачислены на карточный счет. По его словам, банкомат выдал только чек.

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Об источнике: ПриватБанк ПриватБанк - крупнейший по размеру активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых внедрил в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания банка и его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия.

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