Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

Даже если необходимое разрешение будет получено, быстрого запуска производства ожидать не стоит.

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Украина может получить лицензию на производство Patriot при одном условии / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense Express

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Позиция Трампа может помешать Украине получить лицензию

Производство потребует миллиардов инвестиций и многих лет работы

Российские удары затрудняют строительство завода в Украине

Украина вряд ли получит лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, пока президент США Дональд Трамп не изменит свою позицию по поводу войны.

В то же время даже получение такого разрешения не будет означать быстрого запуска производства в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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Что может повлиять на решение США

Политолог подчеркивает, что ключевым препятствием является внешнеполитический расчет Белого дома, а не технические вопросы самой лицензии.

"Для этого должна измениться позиция Трампа в отношении войны в Украине. Пока что Трамп, как и раньше, стремится показать Путину, что США не являются стороной, участвующей в войне, и что Штаты не предоставляют Украине бесплатную помощь в виде оружия и боеприпасов, как это было во времена Байдена. Пока эта позиция не изменится, Украина вряд ли получит лицензию", - отметил Золотарев.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Почему производство сложно развернуть в Украине

Золотарев также обратил внимание на риски безопасности. По его мнению, сейчас в Украине практически нет территорий, где можно было бы безопасно развернуть масштабное производство такого уровня.

"Да и получение лицензии мало что изменит в этой ситуации, поскольку для налаживания такого производства понадобятся миллиарды инвестиций и специалисты. Кроме того, на территории Украины сейчас нет возможности развернуть такое производство. В Германии и Польше это возможно, но не в Украине", - отметил Золотарев.

Главное препятствие для размещения предприятия внутри страны - постоянная угроза ракетных ударов по любой крупной инфраструктуре.

"Начнём здесь строить завод, через неделю прилетит "Искандер", в результате останутся руины. Ведь вся территория Украины находится под прицелом российского баллистического оружия, и безопасных мест у нас практически нет, разве что где-то в Карпатских горах, но все это из области фантастики", - добавил Золотарев.

Почему США выгодно передать Украине лицензию, а не ракеты

Главред писал, что, по словам политолога Владимира Фесенко, Украина сможет получить от США лицензию на производство ракет для Patriot, однако платить за нее придется самому Киеву, а не Вашингтону.

До сих пор Вашингтон не спешил передавать союзникам технологии производства ракет-перехватчиков, и причина этого сугубо прагматична. Ракет для Patriot сейчас не хватает всем сразу, а у самих американцев ограничены производственные мощности для наращивания выпуска.

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине - последние новости

"Главред" писал, что Польша готова помочь Украине и передать ракеты-перехватчики для Patriot. 13 августа заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что польское правительство рассматривает возможность поставки Украине необходимых ракет. По её словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшие дни.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.

Накануне стало известно, что Украина в ближайшее время не получит лицензию на производство перехватчиков для систем Patriot. В Соединенных Штатах сообщили, что переговоры по этому вопросу продолжаются, однако достичь окончательной договоренности до начала зимы не удастся.

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О личности: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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