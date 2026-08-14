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Зачем смешивать соду и лавровый лист: натуральная альтернатива химии

Марина Иваненко
14 августа 2026, 19:40
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Сода и лавровый лист могут стать простым средством для уборки. Эту смесь используют для очистки поверхностей, ковров, шкафов и устранения запахов.
Лавровый лист с содой
Лавровый лист с содой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить домашнее средство из соды и лавра
  • Как устранить неприятные запахи в шкафах
  • Где можно использовать сухую смесь

Сочетание обычной пищевой соды и лаврового листа может стать простым и бюджетным средством для решения некоторых бытовых задач. Главред расскажет подробнее, для каких именно.

Как сообщает startlap.hu, такую смесь используют для очистки поверхностей, устранения неприятных запахов и придания помещению легкого пряного аромата. В то же время эффективность средства зависит от конкретной задачи, а заменять им специализированные дезинфицирующие средства не стоит.

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Как приготовить и использовать жидкий раствор

Для приготовления ароматного раствора около 10 лавровых листьев можно прокипятить в 1 литре воды в течение нескольких минут. После этого жидкость процеживают и дают ей немного остыть. В тёплый отвар добавляют небольшое количество пищевой соды и переливают средство в бутылку с распылителем.

Такой раствор можно использовать для очистки кухонных столешниц, моек и других поверхностей, допускающих влажную уборку. Сода помогает удалять часть загрязнений и нейтрализовать запахи, тогда как лавровый лист придает раствору характерный аромат.

Перед использованием средства на новой поверхности следует проверить его действие на небольшом незаметном участке.

Сухая смесь для борьбы с запахами

Измельченный лавровый лист можно смешать с содой и разложить в небольшие тканевые мешочки или открытые емкости. Их можно поставить в шкаф, возле мусорного ведра или в другие места, где скапливаются неприятные запахи.

Сода способна поглощать и нейтрализовать часть запахов, а лавровый лист придает свой аромат. В то же время такое средство не устраняет причину появления влаги или неприятного запаха, поэтому помещение и вещи нужно регулярно очищать и проветривать.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Как использовать смесь для ковров

Сухую смесь соды и измельчённого лаврового листа можно нанести на ковёр или тканевую обивку, если материал это допускает. Средство оставляют на несколько часов, после чего поверхность тщательно пылесосят.

Перед такой обработкой желательно проверить смесь на небольшом участке, поскольку частицы лаврового листа могут оставлять следы на некоторых материалах.

Помогает ли лавровый лист от насекомых

Запах лаврового листа часто используют в домашних условиях как народное средство для отпугивания насекомых. Для этого можно приготовить ароматный раствор из лаврового листа и других компонентов и распылять его в местах возможного появления вредителей.

Однако такое средство не стоит рассматривать как гарантированный способ борьбы с тараканами. Если в доме появились насекомые, важно прежде всего лишить их доступа к еде и воде, поддерживать чистоту, закрыть возможные места проникновения, а при значительном заражении использовать проверенные средства борьбы с вредителями.

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Об источнике - Startlap

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