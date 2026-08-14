Сорняки засохнут за считанные часы: простой секрет опытных садоводов

В качестве альтернативы можно использовать несколько простых средств из того, что уже есть дома.

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Как избавиться от сорняков / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

В качестве альтернативы можно использовать несколько простых средств

Есть и максимально простой способ - горячая вода

Сорняки способны за короткое время захватить грядки, дорожки и другие участки сада. При этом постоянная прополка отнимает немало времени, а покупные гербициды подходят не всем.

В качестве альтернативы можно использовать несколько простых средств из того, что уже есть дома, пишет Express.

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Уксусный раствор

Для приготовления домашнего состава понадобится:

500 мл белого уксуса;

2 столовые ложки соли;

2 чайные ложки средства для мытья посуды;

пульверизатор.

Сначала налейте уксус в емкость и добавьте соль. Перемешивайте смесь до тех пор, пока кристаллы полностью не растворятся. Затем влейте средство для мытья посуды и аккуратно перемешайте. Готовый состав перелейте в бутылку с распылителем.

Перед обработкой удалите с сорняков насекомых, после чего тщательно опрыскайте листья приготовленным раствором. Крупные растения можно дополнительно полить небольшим количеством средства, стараясь не попадать на расположенные рядом культурные растения.

Проводить обработку желательно в сухой солнечный день. Первые признаки увядания могут появиться уже через несколько часов, а примерно за сутки сорняки должны заметно засохнуть. После этого их будет гораздо легче удалить.

Кипяток как еще один вариант

Есть и максимально простой способ - горячая вода. Для этого достаточно осторожно вылить кипяток непосредственно на нежелательную растительность. Под воздействием высокой температуры сорняки начинают быстро терять жизнеспособность: листья желтеют, а растение постепенно засыхает.

Однако кипяток, как и уксусно-солевой раствор, следует использовать точечно. Попадание на цветы, овощи и другие полезные растения может повредить их.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - способ борьбы с сорняками:

В ролике автор разбирает бюджетные средства для борьбы с нежелательной растительностью. Он сравнивает несколько распространенных гербицидов, рассказывает о результатах их применения и выделяет наиболее удачные варианты.

Кроме того, автор объясняет, какие характеристики стоит учитывать при покупке препарата, чтобы подобрать действительно эффективное средство, не переплачивая за ненужные свойства.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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