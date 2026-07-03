Спасет огурцы от жары и болезней: копеечное средство для рекордного урожая до осени

Секрет эффективности этого метода заключается в сочетании компонентов.

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Подкормка огурцов в жару / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем стоит поливать огурцы в жару

Какая простая подкормка подойдет для этого лучше всего

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Летняя жара и резкие перепады температур - настоящее испытание для огорода. В этот период огородники массово жалуются, что огуречные кусты начинают увядать, листья покрываются желтыми пятнами и преждевременно опадают. Если вовремя не вмешаться, о хрустящих домашних зеленых плодах можно забыть.

Однако опытные хозяева не спешат покупать дорогую химию. Возродить растения, защитить их от инфекций и заставить плодоносить ведрами можно с помощью простого домашнего коктейля. Об этом рассказали авторы YouTube-канала "Порадники".

Для его приготовления в 5 литрах воды растворяют пол-литра молока, 15 капель йода и 1 столовую ложку жидкого мыла, которое необходимо для лучшей адгезии. Полученной смесью тщательно опрыскивают огуречные кусты, обрабатывая листья с обеих сторон - как сверху, так и снизу.

Правила применения домашнего раствора

Чтобы подкормка подействовала максимально эффективно, важно строго соблюдать правила её внесения на грядки:

Регулярность процедуры: обработку кустов проводят строго один раз в 7 дней.

обработку кустов проводят строго один раз в 7 дней. Норма расхода смеси: на каждый 1 квадратный метр насаждений используют 1 литр готового раствора.

на каждый 1 квадратный метр насаждений используют 1 литр готового раствора. Способ внесения: средство является универсальным, поэтому подходит как для опрыскивания по листьям, так и для полноценной подкормки растений под корень.

средство является универсальным, поэтому подходит как для опрыскивания по листьям, так и для полноценной подкормки растений под корень. Почему этот метод гарантирует рекордный урожай

Секрет эффективности этого метода кроется в синергии компонентов. Лактоза и молочный жир образуют на вегетативной массе тонкую пленку, которая препятствует развитию мучнистой росы и пероноспороза, а также сдерживает распространение тли и паутинного клеща.

Йод выступает мощным антисептиком, который дезинфицирует микротрещины, предотвращая прикорневую гниль. Кроме того, молоко насыщает растения калием, фосфором, кальцием и азотом. Такая питательная поддержка активизирует обмен веществ, стимулирует появление новых завязей, полностью устраняет горечь из плодов и гарантирует сбор свежих огурцов ведрами до самой осени.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Смотрите видео о простой смеси, которая точно поможет, если на огурцах желтеет листва:

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Что известно о YouTube-канале "Порадники"? YouTube-канал "Порадники" - это канал с советами и лайфхаками для огородников и садоводов. Там также можно найти простые и доступные рецепты на каждый день, понятные пошаговые инструкции, интересные факты и ответы на сотни вопросов, говорится в описании канала.

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