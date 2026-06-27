Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Полив огурцов в жару требует особого подхода. Правильный полив, своевременная подкормка и уход помогут собрать обильный урожай без горьких плодов.

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Как помочь огурцам в жару / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как правильно поливать огурцы в жару

Чем подкормить кусты от пожелтения и гнили

Июльская жара становится серьёзным испытанием для огурцов. Из-за недостатка влаги плоды могут вырастать мелкими, деформированными и горькими. Чтобы получить щедрый урожай, в жаркие дни важно изменить режим полива и своевременно подкармливать растения.

Как рассказывают на YouTube-канале "ДОМ И ПРИУСАДИБНЫЙ УЧАСТОК", главная задача в этот период — обеспечить огурцы достаточным количеством воды, но не допустить переувлажнения почвы.

видео дня

Как часто поливать огурцы

Частота полива зависит от стадии развития растений.

Если огурцы ещё не плодоносят — поливайте примерно три раза в неделю, используя около половины ведра воды на квадратный метр.

— поливайте примерно три раза в неделю, используя около половины ведра воды на квадратный метр. Во время плодоношения — полив нужен через день, примерно по одному ведру воды на квадратный метр.

— полив нужен через день, примерно по одному ведру воды на квадратный метр. В период сильной жары — растениям может потребоваться ежедневный полив, а иногда даже два раза в день — утром и вечером.

Не следует поливать огурцы, если вы видите, что почва под ними еще влажная. Ей нужно дать подсохнуть. Если почва постоянно мокрая, корни начнут загнивать, и мы потеряем урожай, — предупреждают авторы видео.

Поливать огурцы рекомендуют только тёплой водой, которая нагрелась в течение дня. Воду нужно лить исключительно под корень. Лучшее время для полива — вечер, за несколько часов до захода солнца. Дневной полив нежелателен, поскольку вода быстро испаряется, а капли на листьях могут вызвать солнечные ожоги.

Видео о том, как ухаживать за огурцами в жару, можно посмотреть здесь:

Чем подкормить огурцы в жару

В жаркую погоду растения особенно нуждаются в кальции. Его недостаток может привести к пожелтению листьев, осыпанию завязи и развитию гнили.

Для подкормки можно использовать:

Кальциевую селитру — 10 граммов на 10 литров воды. Раствором опрыскивают листья в вечернее время.

Настой древесной золы — один стакан золы залейте литром горячей воды, добавьте полстакана уксуса, после чего разведите смесь в ведре воды. Поливайте по одному литру под каждый куст.

Готовые кальциевые удобрения (например, хелат кальция) — используйте в соответствии с инструкцией производителя.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Что делать, если огурцы цветут, но не завязываются

Если вы выращиваете сортовые огурцы, на главном стебле часто формируются только мужские цветки, которые не дают плодов.

Особенность сортовых огурцов в том, что на центральном стебле только мужские цветочки, там завязи никогда нет. Когда прищипнуть верхушку над шестым листочком, сразу появляются боковые побеги. И уже на них растут женские цветки, из которых и будут огурчики, — объясняют в видео.

Если же у вас растут современные гибриды с пометкой F1, прищипывать верхушку не нужно. Наоборот, специалисты советуют удалить первые четыре нижних листа и цветка, чтобы растение направило силы на развитие и формирование более обильного урожая.

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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