Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

Обрезка кукурузы позволяет направить все силы растения на формирование урожая. Также важную роль играют полив и правильное расположение растений на грядке.

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Как вырастить сладкую кукурузу / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем удалять пасынки на кукурузе

Как получить ранний и обильный урожай початков

Что происходит с кукурузой без полива и ухода

Выращивание сахарной кукурузы на приусадебном участке требует правильного подхода, если хозяин стремится получить крупные и сладкие початки в максимально ранние сроки. Даже качественные семена не гарантируют успеха, если растению не обеспечить надлежащие условия для роста. Помимо регулярного полива и подкормки, существует ещё одна важная процедура, о которой часто забывают огородники. Главред расскажет подробнее.

Об эффективном методе ухода за растением рассказали авторы YouTube-канала "Все своё". По их словам, для получения обильного и, главное, раннего урожая крайне важно вовремя удалять боковые побеги, то есть проводить пасынкование. Кроме того, хозяева поделились секретами выращивания культуры через рассаду и рассказали об удачном соседстве растений на грядке.

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Как получить урожай кукурузы раньше

Чтобы получить первые сладкие початки как можно раньше, авторы видео применили метод выращивания кукурузы через рассаду в стаканчиках. Это позволило защитить молодые ростки от неблагоприятной весенней погоды, когда открытый грунт ещё не был готов к посеву. Когда погодные условия стабилизировались, рассаду пересадили в открытый грунт одновременно с посевом сухих семян для сравнения результатов.

Также хозяева использовали метод смешанных посадок и высадили кукурузу на одной грядке между огурцами. Такое соседство оказалось очень удачным. Поскольку огурцы нуждаются в регулярном обильном поливе и частых подкормках, растущая рядом кукуруза автоматически получает достаточно влаги и питательных веществ. Благодаря этому она развивается значительно быстрее и выглядит крепкой и здоровой.

Из-за этой ошибки початки получаются мелкими и созревают позже

Многие огородники оставляют боковые отростки, или пасынки, которые появляются у корня, позволяя кукурузе расти кустом. Однако опыт показывает, что эти побеги становятся серьёзными конкурентами для основного растения. Они активно забирают на себя влагу, питательные вещества и силы, которые должны были бы направляться на формирование и созревание главного початка.

Если этого не сделать, особенно когда у кукурузы нет ни влаги, ни нормальной подкормки, то все эти пасынки только затягивают рост того самого початка, который мы хотим получить, — отмечает автор видео.

Удаление пасынков освобождает ресурсы растения и направляет их на формирование крупного и сладкого початка.

Видео о том, как вырастить крупную и сладкую кукурузу, можно посмотреть здесь:

Что происходит с кукурузой без полива

Для сравнения авторы видео показали другой участок, где кукуруза растет без дополнительного полива и рассчитывает только на природные осадки. В период длительной засухи, когда дожди лишь слегка увлажняют поверхность почвы, растения начинают желтеть и заметно отставать в развитии.

Если на таких ослабленных растениях ещё и оставить боковые побеги, полноценного урожая можно вообще не дождаться.

Если их еще и не удалить в таком состоянии, то урожая практически не получим вовсе. Вывод: нужно обязательно, если хотим получить и початок, и рано, то хоть немного ухаживать, делать то, что я показал, — подытоживает хозяин.

Что любит и чего не любит кукуруза / Инфографика: Главред

Без минимального ухода и удаления лишних побегов кочаны кукурузы вырастают мелкими — буквально размером с палец. Поэтому регулярное пасынкование в сочетании с обеспечением хотя бы минимального полива являются обязательными условиями для тех, кто хочет получить щедрый и ранний урожай.

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Об источнике: YouTube-канал "Все своё" Канал "Все своё" — это украинский ресурс для огородников и домохозяйств, интересующихся эффективными методами выращивания, ухода и хранения овощей. Авторы канала делятся проверенными практическими советами, которые помогают сохранять урожай в домашних условиях без потерь.

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