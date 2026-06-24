Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

Марина Иваненко
24 июня 2026, 17:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обрезка кукурузы позволяет направить все силы растения на формирование урожая. Также важную роль играют полив и правильное расположение растений на грядке.
Как вырастить сладкую кукурузу
Как вырастить сладкую кукурузу / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем удалять пасынки на кукурузе
  • Как получить ранний и обильный урожай початков
  • Что происходит с кукурузой без полива и ухода

Выращивание сахарной кукурузы на приусадебном участке требует правильного подхода, если хозяин стремится получить крупные и сладкие початки в максимально ранние сроки. Даже качественные семена не гарантируют успеха, если растению не обеспечить надлежащие условия для роста. Помимо регулярного полива и подкормки, существует ещё одна важная процедура, о которой часто забывают огородники. Главред расскажет подробнее.

Об эффективном методе ухода за растением рассказали авторы YouTube-канала "Все своё". По их словам, для получения обильного и, главное, раннего урожая крайне важно вовремя удалять боковые побеги, то есть проводить пасынкование. Кроме того, хозяева поделились секретами выращивания культуры через рассаду и рассказали об удачном соседстве растений на грядке.

видео дня

Как получить урожай кукурузы раньше

Чтобы получить первые сладкие початки как можно раньше, авторы видео применили метод выращивания кукурузы через рассаду в стаканчиках. Это позволило защитить молодые ростки от неблагоприятной весенней погоды, когда открытый грунт ещё не был готов к посеву. Когда погодные условия стабилизировались, рассаду пересадили в открытый грунт одновременно с посевом сухих семян для сравнения результатов.

Также хозяева использовали метод смешанных посадок и высадили кукурузу на одной грядке между огурцами. Такое соседство оказалось очень удачным. Поскольку огурцы нуждаются в регулярном обильном поливе и частых подкормках, растущая рядом кукуруза автоматически получает достаточно влаги и питательных веществ. Благодаря этому она развивается значительно быстрее и выглядит крепкой и здоровой.

Из-за этой ошибки початки получаются мелкими и созревают позже

Многие огородники оставляют боковые отростки, или пасынки, которые появляются у корня, позволяя кукурузе расти кустом. Однако опыт показывает, что эти побеги становятся серьёзными конкурентами для основного растения. Они активно забирают на себя влагу, питательные вещества и силы, которые должны были бы направляться на формирование и созревание главного початка.

Если этого не сделать, особенно когда у кукурузы нет ни влаги, ни нормальной подкормки, то все эти пасынки только затягивают рост того самого початка, который мы хотим получить, — отмечает автор видео.

Удаление пасынков освобождает ресурсы растения и направляет их на формирование крупного и сладкого початка.

Видео о том, как вырастить крупную и сладкую кукурузу, можно посмотреть здесь:

Что происходит с кукурузой без полива

Для сравнения авторы видео показали другой участок, где кукуруза растет без дополнительного полива и рассчитывает только на природные осадки. В период длительной засухи, когда дожди лишь слегка увлажняют поверхность почвы, растения начинают желтеть и заметно отставать в развитии.

Если на таких ослабленных растениях ещё и оставить боковые побеги, полноценного урожая можно вообще не дождаться.

Если их еще и не удалить в таком состоянии, то урожая практически не получим вовсе. Вывод: нужно обязательно, если хотим получить и початок, и рано, то хоть немного ухаживать, делать то, что я показал, — подытоживает хозяин.

Что любит и чего не любит кукуруза
Что любит и чего не любит кукуруза / Инфографика: Главред

Без минимального ухода и удаления лишних побегов кочаны кукурузы вырастают мелкими — буквально размером с палец. Поэтому регулярное пасынкование в сочетании с обеспечением хотя бы минимального полива являются обязательными условиями для тех, кто хочет получить щедрый и ранний урожай.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Все своё"

Канал "Все своё" — это украинский ресурс для огородников и домохозяйств, интересующихся эффективными методами выращивания, ухода и хранения овощей. Авторы канала делятся проверенными практическими советами, которые помогают сохранять урожай в домашних условиях без потерь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кукуруза огород интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:45Война
"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:42Война
Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:38Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Последние новости

18:56

Потеря самоконтроля: какие знаки зодиака столкнутся с эмоциональным давлением

18:45

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:42

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:33

Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один деньВидео

18:32

Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026Видео

Польша больше не может говорить Украине "мы решили за вас" – ОгрызкоПольша больше не может говорить Украине «мы решили за вас» – Огрызко
18:25

Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

18:12

Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих

18:05

Морское дно с высоты птичьего полёта: что скрывают украинские КарпатыВидео

17:52

За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

Реклама
17:41

Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

17:38

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:28

"Главное — не глотать": россиян учат, как правильно отсасывать бензин из бака

17:16

Откроет ли Беларусь новый фронт: что на самом деле останавливает Лукашенко

17:09

Рыбак сразился с хищником из глубин за свой улов: чем все закончилосьВидео

16:59

Проведя 10 лет в США, известная артистка возвращается в Украину

16:54

Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

16:53

Морковь сразу пойдет в стремительный рост: чем следует поливать грядку после всходов

16:28

Трамп сорвал "сделку" с Путиным: какой сигнал передали Украине и почему паникует Кремль

16:23

Семейная реликвия, которую приняли за мусор, оказалась ценным сокровищем

16:02

Бесполезная трата денег: эксперты развенчали основные мифы об охлаждении дома летом

Реклама
15:59

Доллар обвалился, евро продолжает стремительно лететь вниз - курс валют на 25 июня

15:45

Четыре даты рождения тех, кто умеет быть хорошими родителями

15:22

До -50% на одежду и обувь культовых брендов в июне: MD Fashion запускает несколько выгодных Summer Sale новости компании

15:15

Барменша получила самые большие чаевые: сумма удивила даже ееВидео

15:14

Разогреет до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара

15:07

Как ответит Кремль на удары по России: разведка получила секретные документы

15:07

Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

14:51

Жена Ткача раскрыла, как ей удалось сбросить 30 кг

14:34

Главный миф памятника Богдану Хмельницкому: куда на самом деле "целится" его булава

14:25

"Мише негде жить": стало известно о финансовых проблемах Ефремова после тюрьмы

14:16

Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно

14:14

Оберег, талисман или антистресс: зачем украинцы носят каштаны в карманах и сумках

13:32

Какое авто считается самым надежным в мире: другие марки даже близко не стоялиВидео

13:32

Сотни тысяч змей выползают из под земли: стоит ли опасаться людям

13:31

Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

13:21

Случайная находка сделала супругов миллионерами: история клада в Калифорнии

12:42

Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы

12:33

В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью

12:30

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович

12:27

Зачистили небо: спецназ СБУ уничтожил элитное ПВО и ударил по аэродромам в Крыму

Реклама
12:11

Располневшая Седокова рухнула со сцены и жестко опозориласьВидео

12:02

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

11:57

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

11:44

Что выбрать - кабачок или цуккини: в чем состоит настоящая разница между нимиВидео

11:43

Творит чудеса на грядках: как использовать крапиву для подкормки растенийВидео

11:24

Украинцам планируют поднять минимальную пенсию: как вырастет сумма в 2027-2029 годах

11:18

НАБУ собирает данные о сотрудниках СБУ в министерствах и ведомствах: запросы Бюро раскритиковали юристы и депутаты

11:18

Было семь "прилетов", Севастополь без света: "Мадяр" подтвердил удары по Крыму

10:58

Почему 25 июня нельзя работать в огороде и саду: какой церковный праздник

10:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 июня: Драконам — удача, Собакам — романтика

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять