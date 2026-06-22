Обратный эффект удобрений: какая ошибка приводит к тому, что овощи растут в ботву

Слишком частое внесение удобрений наносит овощам больше вреда, чем их недостаток. Какие признаки указывают на перекорм растений и как правильно действовать.

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Как часто следует удобрять огород / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему избыток удобрений может испортить урожай

Какие признаки свидетельствуют о перекормке растений

Как часто нужно подкармливать овощные культуры

Выращивать собственные овощи — отличный способ иметь на столе свежие и полезные продукты. Когда появляются первые всходы, возникает желание уделить растениям как можно больше внимания. Из-за этого многие огородники допускают распространенную ошибку — слишком часто подкармливают посадки.

Овощам действительно нужны питательные вещества для хорошего урожая. Однако здесь не работает правило "чем больше, тем лучше". Избыток удобрений может только навредить огороду и помешать растениям нормально развиваться. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как пишет издание Southern Living, чрезмерное количество удобрений не сделает овощи крупнее. Растениям нужен правильный баланс питательных элементов. Когда удобрений слишком много, они накапливаются в почве быстрее, чем растения успевают их усвоить. Это может привести к химическим ожогам и повреждению корневой системы. Чаще всего такая проблема возникает из-за минеральных удобрений быстрого действия. Компост и удобрения с медленным высвобождением питательных веществ безопаснее, но и с ними важно не переусердствовать.

Как понять, что овощи получили слишком много удобрений

Одним из самых обманчивых признаков избыточной подкормки являются очень густые, крупные и ярко-зеленые листья. Сначала может показаться, что растение прекрасно развивается. На самом же деле оно тратит все силы на наращивание зеленой массы вместо формирования плодов.

Признаки, которые должны насторожить

Помидоры и перец вырастают высокими и пышными, но дают мало плодов.

Края листьев желтеют или становятся коричневыми, словно обожженными.

Растение вянет даже при достаточной влажности почвы.

На поверхности земли появляется белый солевой налет.

В сложных случаях избыток удобрений может повредить корни настолько, что растение перестанет усваивать воду и постепенно погибнет.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Как часто нужно подкармливать огород

Универсального графика подкормки не существует. Все зависит от состава почвы и конкретной культуры. Лучше всего еще до посадки проверить состояние почвы, чтобы понять, каких именно элементов ей не хватает.

Обычно большинство овощей подкармливают во время посадки, а затем добавляют удобрения только по мере необходимости. Помидоры, перец, кукуруза и тыквы нуждаются в большем количестве питательных веществ в период формирования плодов. Для зелени, салата или укропа схема подкормки будет другой.

Видео о том, как нужно подкармливать овощи в июне, можно посмотреть здесь:

Что делать вместо постоянного внесения удобрений

Вместо того чтобы ориентироваться только на календарь, стоит внимательно наблюдать за растениями. Если они хорошо растут и нормально плодоносят, дополнительная подкормка может оказаться лишней.

Полезной практикой является ежегодное внесение компоста. Он постепенно насыщает почву питательными веществами, улучшает ее структуру и помогает дольше удерживать влагу.

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Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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