Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

О чём вы узнаете:
- Чем подкормить морковь и свеклу в конце июня
- Почему древесная зола считается лучшим удобрением
- Как правильно приготовить раствор
Украинским огородникам рассказали, как правильно подкармливать морковь и свеклу во второй половине июня. Именно в это время растения перестают активно наращивать листья и начинают формировать корнеплоды. Если дать им правильные удобрения, овощи вырастут крупными, сладкими и будут хорошо храниться всю зиму. Главред расскажет об этом подробнее.
Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале "Огородница из Одессы". Автор подчеркивает, что сейчас растениям уже не нужен азот, который способствует росту ботвы. Зато особенно важными становятся фосфор и калий.
Почему зола — лучший выбор
Лучшим и самым простым удобрением для этого периода является обычная древесная зола. Она содержит все необходимые для формирования корнеплодов элементы.
Это минимум азота, акцент на фосфор и калий, которые так необходимы моркови и свекле во второй половине лета, — объясняет хозяйка.
Рецепт приготовления раствора
Для создания эффективной подкормки понадобятся простые ингредиенты, которые найдутся почти в каждом хозяйстве:
- Древесная зола — 1 стакан (200 граммов);
- Вода — 10 литров;
- Столовый уксус 9% — полстакана.
Золу смешивают с водой и оставляют настаиваться на ночь. Перед использованием настой обязательно процеживают, добавляют уксус и ждут завершения реакции в течение 10–15 минут.
Видео о том, чем подкормить морковь и свеклу в конце июня, можно посмотреть здесь:
Правила внесения удобрения
Автор канала дала четкие инструкции, как правильно поливать грядки этим раствором, чтобы не повредить корни:
Поливаем вечером по влажной почве все грядки с морковью и свеклой. Норма полива — 1 литр на 1 квадратный метр посадок, — отмечает она.
Остатки гущи после процеживания выбрасывать не стоит — их можно равномерно распределить по поверхности почвы. Такую процедуру рекомендуют повторить ещё раз через две недели. Правильная подкормка после 20 июня поможет получить богатый и качественный урожай осенью.
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Об авторе: Садовод из Одессы
Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, помидоров и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.
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