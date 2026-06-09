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Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

Марина Иваненко
9 июня 2026, 20:40обновлено 9 июня, 21:52
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Большинство проблем с цветами в горшках возникает из-за неправильного ухода. Как избежать 5 основных ошибок и сохранить растения здоровыми.
Комнатные растения
Комнатные растения / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие ошибки допускают при выращивании цветов в горшках
  • Как правильно выбрать размер горшка для растений
  • Как и когда правильно подкармливать растения в горшках

Цветы в горшках способны превратить любое пространство — балкон, подоконник или задний двор — в яркий оазис. Весна и начало лета — лучшее время для их посадки. Однако даже опытные садоводы часто допускают ошибки, из-за которых растения начинают болеть и увядать вместо того, чтобы пышно цвести. Главред расскажет об этом подробнее.

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К счастью, исправить ситуацию довольно легко. Профессиональные садоводы поделились самыми распространенными ошибками, которых допускают любители домашних цветов, и рассказали, как их избежать, чтобы растения оставались здоровыми в течение всего сезона.

Выбор горшков без дренажных отверстий

Это может показаться мелочью, но правильный отток воды — главное условие здоровья корневой системы. Горшки без отверстий задерживают лишнюю влагу. Почва превращается в болото, из-за чего корни быстро загнивают.

Чтобы избежать проблем с дренажом, обязательно выбирайте горшки или контейнеры с отверстиями подходящего размера на дне, — советует Мак Лессиг, агент по садоводству в Университете Флориды IFAS Extension.

Эксперт также рекомендует покупать кашпо на ножках или со специальными подставками, чтобы вода могла свободно выходить наружу. Он предупреждает, что красивые декоративные контейнеры часто не имеют таких отверстий, и именно из-за этого комнатные растения чаще всего гибнут.

Видео о самых неприхотливых комнатных растениях можно посмотреть здесь:

Неправильный размер контейнера

Слишком маленький горшок приведет к тому, что земля будет мгновенно высыхать, лишая растение влаги. В слишком большой емкости почвы будет слишком много, она долго будет оставаться влажной, что опять же спровоцирует гниение.

Большинство людей выбирают горшки, которые слишком малы. Всегда выбирайте горшок на размер больше или даже чуть больше при посадке растений, — отмечает Тина Маст, директор по коммуникациям Homewood Nursery.

Чтобы цветы не испытывали стресса, она рекомендует выбирать вазоны диаметром не менее 14–16 дюймов (около 35–40 сантиметров), особенно если вы планируете посадить туда сразу несколько растений. Тогда у корней будет пространство для развития и они будут получать достаточно воды.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Использование обычной садовой почвы

Почва с огорода или клумбы хорошо подходит для открытых участков, но в ограниченном пространстве горшка она быстро уплотняется и перестает пропускать воздух. Это буквально "задушивает" корни.

Когда вы используете контейнер или горшок, обязательно выбирайте смесь для горшков и контейнеров. Эти смеси легкие, хорошо дренируются и удерживают необходимое количество влаги, чтобы растения хорошо росли в контейнерах, — объясняет Мак Лессиг.

Обычную садовую почву эксперт советует оставить для открытого сада, где ее плодородие восстанавливается естественным путем благодаря экосистеме. Если же вы хотите повторно использовать старую землю из горшков, ее необходимо обязательно обновить — добавить свежий субстрат или качественный компост для насыщения питательными веществами.

Чрезмерная плотность посадки

У многих возникает соблазн посадить как можно больше ростков в один горшок, чтобы сразу получить пышный букет. Однако Тина Маст предупреждает о последствиях такого шага.

Перенаселенность растений приводит к конкуренции за воду и питательные вещества, а также облегчает распространение болезней, — отмечает Тина Маст.

Единственным исключением являются летние однолетники. Они живут только один сезон, поэтому их можно сажать близко друг к другу для быстрого визуального эффекта. А вот многолетники, комнатные цветы и кустарниковые растения, которые растут в одном горшке годами, требуют достаточно свободного места для формирования крепких корней.

Отсутствие подкормки

Растения в открытом грунте получают питание из окружающей среды, а вот комнатные растения полностью зависят от ухода хозяина.

Мак Лессиг отмечает, что почва в контейнерах часто имеет низкий уровень питательных веществ или вообще стерильна. Без регулярной подкормки цветы просто прекратят рост и не смогут выпустить бутоны.

Для решения этой проблемы специалист дает четкую инструкцию:

Выбирайте удобрение, которое является органическим или обычным, и применяйте его в соответствии с инструкцией.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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