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Не только подорожание: грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля

Мария Николишин
24 июля 2026, 22:21
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Аналитик объяснил, как правительство может сдержать рост цен на украинских заправках.
Не только подорожание: грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля
Какими будут цены на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления аналитика:

  • Дефицита топлива в Украине не прогнозируется
  • Дизельное топливо на бирже подорожало с 800 до 1230 долларов за тонну
  • Правительство может сдержать цены за счет плавающего акциза

Несмотря на новый скачок мировых цен на нефть, который спровоцировал подорожание топлива на АЗС, дефицита бензина и дизеля в Украине в ближайшее время не прогнозируется. Об этом заявил аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко в эфире Ранок.LIVE.

"Я очень удивлен тезисом о дефиците, у меня таких данных нет. У нас постоянно движется большой объем в сторону Украины. Мы заключаем контракты на несколько недель, а иногда и месяцев вперед, и этот ресурс доходит", - пояснил эксперт.

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Почему дорожает топливо

Несмотря на отсутствие дефицита, стоимость новых партий нефтепродуктов на мировых биржах стремительно растет. По оценке аналитика, ключевым фактором стало подорожание дизельного топлива в Европе.

"Тот же дизель уже торгуется по 1230 долларов за тонну на Лондонской бирже. В начале июля он стоил около 800 долларов за тонну", - сказал Сиренко.

Он добавил, что при этом украинские АЗС пока не полностью отразили этот рост в своих ценах.

Будет ли бензин по 100 гривен

Насколько ощутимым станет повышение цен для украинских водителей, аналитик связывает с решениями нового правительства. Он рассчитывает, что глава Кабмина, хорошо разбирающийся в топливной отрасли, учтет ошибки предшественников.

"Можно снизить налоги на нефтепродукты. Если сейчас можно временно пойти на уступки в отношении средств, поступающих в госбюджет, то мы не дойдем до 100 гривен за литр, если в мире не произойдет какая-то неприятность", - говорит Сиренко.

По его словам, речь идет не о полной отмене акцизов, а о временном применении механизма плавающего акциза.

"Такой подход сделает цены на украинских заправках более предсказуемыми и поможет избежать резкого скачка стоимости топлива", - подытожил эксперт.

Не только подорожание: грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Когда топливо может подорожать до 100 гривен

Основатель группы компаний Prime, эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин заявил, что стоимость топлива в Украине уже в ближайшие недели может приблизиться к отметке 100 грн за литр.

По его словам, главными причинами возможного скачка цен являются резкое подорожание топлива на оптовом рынке и осложнение морской логистики.

"Рост составит примерно 1,5–2 грн в день. Мы достигнем критической отметки - под 100 грн за литр - примерно через две недели, в начале августа. Рост будет достаточно существенным и быстрым", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что впереди украинцев ждет повышение стоимости дизельного топлива до уровня минимум 86 грн/л и минимум до 83 грн/л на бензин А-95.

Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС могут вырасти на 10–12 гривен за литр уже в течение недели, а стоимость топлива может достичь почти 90 гривен.

Министр экономики Алексей Соболев заявлял, что, несмотря на масштабные атаки России на топливную инфраструктуру, украинский рынок продолжает работать стабильно. По его словам, страна обеспечена необходимыми объемами бензина и дизельного топлива.

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О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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