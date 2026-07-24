Капсулы или порошок: эксперт объяснила, что лучше отстирывает пятна

Специалист по уборке объяснила, почему жидкое моющее средство имеет преимущества перед капсулами, порошком и листами для стирки.

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Что лучше для стирки? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Преимущества жидкого стирального порошка перед капсулами

Влияние моющего средства на количество отходов

Когда лучше выбирать капсулы вместо жидкости

Выбор средства для стирки влияет не только на чистоту одежды, но и на то, насколько хорошо оно справится со сложными пятнами, будет ли эффективно работать в жесткой воде и оставит ли следы на ткани. Несмотря на популярность капсул и традиционного порошка, эксперты советуют не спешить отказываться от жидкого моющего средства. Главред расскажет подробнее, почему именно.

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Как сообщает Better Homes & Gardens (BHG), ученый и эксперт по уборке компании Clorox Мэри Гальярди, более известная как Dr. Laundry, считает, что жидкое моющее средство имеет ряд преимуществ перед другими форматами.

Дело не в том, что один вид стирального средства лучше других, ведь большое значение имеют ингредиенты. Стоит проверять состав и убеждаться, что независимо от выбранной формы средство содержит компоненты, необходимые для эффективной стирки, - говорит Гальярди.

Почему жидкое средство лучше удаляет жир и сложные пятна

Пятна от еды, соусов или жира - одна из самых распространенных проблем при стирке. По словам эксперта, жидкое средство можно использовать не только для основной стирки, но и для предварительной обработки загрязнений.

Жидкое моющее средство может служить готовым к использованию средством для предварительной обработки пятен. Нанесите немного жидкости непосредственно на загрязнение, слегка вотрите и оставьте на время, рекомендованное производителем, - объясняет Гальярди.

Жидкая формула глубже проникает в волокна ткани, благодаря чему пятна легче удаляются во время стирки. Кроме того, она эффективнее расщепляет жир и масло, чем порошковые средства, что особенно важно для стойких загрязнений.

Видео о том, что лучше выбрать для стирки, можно посмотреть здесь:

Когда жидкое средство работает лучше, чем порошок и капсулы

Качество воды также играет важную роль. В регионах с жесткой водой минералы могут накапливаться на ткани, ухудшая качество стирки.

Людям, которые пользуются жесткой водой и не имеют системы ее смягчения, стоит отдать предпочтение жидким средствам, чтобы уменьшить накопление минеральных отложений на ткани, - отмечает эксперт.

Жидкие средства реже оставляют следы на одежде, чем порошки или капсулы, которые не всегда полностью растворяются. Их также легче дозировать в соответствии с количеством белья, тогда как капсулы содержат фиксированную дозу.

Еще одно преимущество - жидкие средства лучше растворяются в холодной воде и эффективнее работают в современных высокоэффективных стиральных машинах, которые используют меньше воды.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Какие недостатки имеет жидкое моющее средство

Отдельно эксперт обратила внимание на экологичность. По её словам, пластиковые бутылки из-под жидких средств во многих странах подлежат переработке, тогда как упаковки от капсул - зачастую нет.

"Я не могу говорить обо всех стиральных средствах на рынке, но Clorox добилась значительного прогресса в сфере устойчивого развития, сократив количество пластика в бутылках. Они изготовлены из пластика HDPE №2, который полностью подлежит переработке", - отмечает Гальярди.

В то же время жидкий формат имеет и свои минусы. Он обычно дороже порошка, а также требует правильного хранения, ведь высокая температура и влажность могут ухудшить его свойства.

Эксперт привела и собственный пример, когда капсулы оказались более практичным решением.

Стиральные машины в общежитии моих детей были с фронтальной загрузкой и не имели отдельного дозатора для жидкого средства, поэтому они пользовались капсулами, - рассказала Гальярди.

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Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens - издание, основанное в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. На протяжении ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым источником идей для дома, блюд и рецептов для повседневной жизни и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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