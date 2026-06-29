Желтые пятна на белой одежде исчезнут без следа: что добавить в воду для стирки

Этот метод уже давно применяется в профессиональных прачечных, ведь он позволяет вернуть белью блеск без использования агрессивных химических средств.

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Как удалить желтые пятна с белой одежды - проверенный лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему появляются желтые пятна на одежде

Как вывести желтые пятна от пота

Как избавиться от желтых пятен на белой одежде

В летнюю жару светлая одежда становится основой гардероба, однако именно она чаще всего теряет свежесть. Белье и футболки постепенно приобретают серый оттенок, а воротники и области под мышками желтеют.

Главред расскажет, как вернуть одежде первоначальный вид без использования агрессивных химических средств.

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Почему появляется пожелтение

Волокна ткани впитывают белки, содержащиеся в поте, а также природные масла кожи. Со временем они закрепляются в волокнах и образуют стойкие пятна, которые обычные стиральные порошки не всегда способны удалить, пишет Oboz.ua.

Как избавиться от желтых пятен на белой одежде

Рекомендуем использовать обычный аспирин, он содержит салициловую кислоту, которая является естественным растворителем белковых соединений. Именно это свойство делает его эффективным средством для борьбы с желтыми пятнами. При растворении в воде кислота разрушает связь между тканью и белковыми красителями, нейтрализуя пожелтение.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как правильно применять

Для достижения результата достаточно растворить несколько таблеток аспирина в теплой воде и замочить одежду на несколько часов. После этого вещи следует постирать в обычном режиме. Метод особенно хорошо работает с хлопковыми тканями, которые чувствительны к хлорному отбеливателю. Аспирин действует мягко, не повреждает волокна и не оставляет следов.

Смотрите видео о том, как избавиться от желтых пятен на одежде в домашних условиях:

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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