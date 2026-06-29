Вещи станут белоснежными: одно средство, которое удивит даже опытных хозяек

Главред поделился лайфхаком, как отбелить даже потускневшие вещи.

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Как стирать белую одежду / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что вы узнаете:

Как стирать белое белье

Почему белые вещи тускнеют

Чем отбелить вещи

Ни для кого не секрет, что со временем белые вещи теряют свой цвет и становятся более серыми. К тому же с белого всегда трудно выстирать пятна. Нередко хозяйкам приходится выбрасывать одежду, потому что она потеряла свой вид и потускнела.

Однако почему белое постельное белье в отелях остается таким белоснежным? Вы можете подумать, что секрета нет и там просто кладут больше моющего средства или оно какое-то особенное, но это не так. Издание Startlap поделилось лайфхаком.

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Почему белье перестает быть белоснежным

Это не всегда связано с неправильным выбором моющего средства. Дело в том, что на ткани постепенно накапливаются остатки кожи, пот, кожное сало. Они въедаются в волокна, поэтому ткань может выглядеть более тусклой.

Также проблема может крыться в жесткости воды. Серый оттенок может появиться и из-за известкового налета, который также прилипает к ткани, делая материал более жестким. Если стирать вещи при слишком низкой температуре, перегрузить стиральную машину или недостаточно тщательно прополоскать, то вещи также потеряют свой белоснежный вид.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как сохранить белоснежный цвет

Есть одно вещество, которое действует как отбеливатель. Продается оно не только в магазинах бытовой химии, но и в аптеках. Речь идет о перкарбонате натрия. При контакте с водой он выделяет активный кислород и разрыхляет серый налет, осветляя белый цвет. После применения этого вещества постельное белье может стать более приятным и мягким на ощупь.

Вам понадобится всего 1–2 столовые ложки или 15–30 граммов перкарбоната натрия. Добавлять это вещество нужно в барабан стиральной машины вместе с обычным моющим средством. При этом не следует добавлять слишком много моющего средства, чтобы не ухудшить конечный результат.

Стирать вещи необходимо при температуре 40–60 градусов. При 30 градусах он может быть не таким эффективным.

Важно! Не смешивайте это вещество с хлорным отбеливателем или гипохлорным отбеливателем. Также его нельзя использовать на деликатных тканях (шелк, шерсть).

Уже после нескольких первых стирок простыни могут выглядеть более свежими, белыми и менее жесткими на ощупь.

Смотрите видео о том, как стирать постельное белье:

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