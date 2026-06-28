Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жару

Если есть возможность, установите второй вентилятор возле окна, расположенного в тени, и направьте его внутрь комнаты.

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Как правильно использовать вентилятор в жару / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Главная задача — выпустить накопившийся за день теплый воздух

Усилить эффект помогут обычные вентиляторы

Когда вечером на улице становится прохладнее после жары, стоит воспользоваться этим моментом, чтобы снизить температуру в доме.

Главная задача — выпустить накопившийся за день теплый воздух и заменить его более свежим, пишет Express.

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Для этого дождитесь, пока за окном станет прохладнее, чем в помещении, а затем откройте окна, расположенные с разных сторон дома или квартиры. Такой способ создает естественную циркуляцию воздуха, благодаря которой жара быстрее покидает комнаты.

Если в доме есть выход на чердак, его также рекомендуется открыть. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, он будет уходить через верхнюю часть здания, ускоряя охлаждение помещений.

Усилить эффект помогут обычные вентиляторы. Вместо того чтобы направлять поток воздуха на себя, лучше поставить один вентилятор у открытого окна так, чтобы он выдувал воздух наружу. Это позволит быстрее избавиться от перегретого воздуха внутри.

Если есть возможность, установите второй вентилятор возле окна, расположенного в тени, и направьте его внутрь комнаты. Так в дом будет поступать более прохладный наружный воздух, а вентиляция станет значительно эффективнее.

Не стоит забывать и о бытовой технике. Многие приборы продолжают выделять тепло даже в режиме ожидания. Телевизоры, компьютеры, игровые приставки и зарядные устройства лучше полностью отключать от электросети, если они не используются.

Кроме того, в особенно жаркие дни желательно реже включать духовку, поскольку во время приготовления пищи она существенно повышает температуру в помещении. Более удачным выбором станут блюда, не требующие длительной термической обработки, или приготовление еды на улице, если есть такая возможность.

Смотрите видео - советы во время жары

Семейный врач Мария Витковская во время эфира телеканала 1+1 посоветовала использовать плотные шторы как один из самых простых способов защитить жилье от перегрева в жаркую погоду. По ее словам, такая ткань эффективно блокирует солнечные лучи, не позволяя им нагревать воздух внутри помещения.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", — подчеркнула Витковская.

Врач отметила, что ограничение попадания прямого солнечного света помогает поддерживать более комфортную температуру в комнате даже без использования кондиционера.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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