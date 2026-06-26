Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как охладить комнату в жару без вентилятора: понадобится одна вещь из ванной

Руслана Заклинская
26 июня 2026, 13:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Этот простой предмет для ванной комнаты подарит прохладу в жару.
Как охладить комнату в жару без вентилятора: понадобится одна вещь из ванной
Как вернуть прохладу в дом без вентилятора с помощью предмета для ванной / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему жара ночью особенно затрудняет засыпание
  • Как работает метод с влажным полотенцем у окна
  • Как поддерживать эффект охлаждения в течение ночи

Украину накрыла волна жары, которая особенно ощутимо сказывается ночью. Наибольший дискомфорт возникает тогда, когда из-за слишком высокой температуры воздуха сложно заснуть.

Обычно в таких случаях советуют включать вентилятор, однако он может создавать шум, мешать сну и потреблять дополнительную электроэнергию, что сказывается на счетах. Кроме того, не все чувствуют себя комфортно с вентиляторами в спальне, поскольку они могут поднимать пыль или аллергены, делая воздух еще менее приятным.

видео дня

Вместо этого эксперт Джон Лоулесс из BestHeating рассказал Daily Express о простом способе, который поможет охладить комнату ночью без сложной техники. Для этого нужны лишь обычное полотенце и немного воды.

По его словам, метод заключается в том, чтобы повесить влажное полотенце или простыню перед открытым окном. Проходя через влажную ткань, тёплый воздух частично охлаждается, прежде чем попасть в комнату, что помогает снизить температуру в помещении.

Во время испарения вода поглощает тепло из окружающего воздуха, благодаря чему воздух у окна становится прохладнее. В результате спальня нагревается меньше, а условия для сна становятся более комфортными.

Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно набрать в миску или раковину холодную воду, смочить полотенце и хорошо его отжать — оно должно быть влажным, но не мокрым. Затем полотенце следует разместить у открытого окна так, чтобы через него проходил воздушный поток.

Важно не делать его слишком мокрым, ведь избыток воды может, наоборот, создать ощущение удушья. При необходимости полотенце можно периодически снова смачивать, чтобы поддерживать эффект охлаждения в течение ночи.

Как охладить комнату без кондиционера — видео:

Как охладить комнату перед сном

Как сообщал Главред, специалисты рекомендуют в самые жаркие часы держать окна и шторы закрытыми, использовать светоотражающие пленки и уменьшать источники тепла в доме. Важно обратить внимание на пространство в спальне, ведь лишние вещи под кроватью и плохая циркуляция воздуха могут усиливать духоту.

Также эксперты советуют снижать температуру в спальне простыми бытовыми методами. Стоит выключать или убирать электронику, которая даже в режиме ожидания выделяет тепло, и не оставлять в комнате работающие приборы.

Читайте также:

Об источнике: Daily Express

Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    жара кондиционер лайфхак
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными

    Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными

    15:14Война
    РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

    РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

    14:34Война
    Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

    Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

    13:50Синоптик
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Не Львов — какой город на Западе Украины стал столицей целого государства

    Не Львов — какой город на Западе Украины стал столицей целого государства

    Китайский гороскоп на июль: Крысам — осторожность, Лошадям — новые предложения

    Китайский гороскоп на июль: Крысам — осторожность, Лошадям — новые предложения

    Древнее украинское слово "ковбаня": что оно на самом деле означает

    Древнее украинское слово "ковбаня": что оно на самом деле означает

    Затопленная деревня вновь появляется из воды: где и как ее найти

    Затопленная деревня вновь появляется из воды: где и как ее найти

    Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу — кому повезет

    Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу — кому повезет

    Последние новости

    15:14

    Пока СБУ сжигает российские НПЗ, НАБУ собирает данные о сотрудниках Службы – это угроза нацбезопасности, – эксперт

    15:14

    Наши защитники вернулись домой: состоялся новый обмен пленными

    15:00

    Мгновение до катастрофы: дождь из лавы внезапно обрушился на туристов

    14:49

    Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 9 признаков, о которых знают не всеВидео

    14:34

    РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

    Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
    14:14

    Не только френч: какой педикюр покорил тренды лета 2026

    13:50

    Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

    13:15

    Как охладить комнату в жару без вентилятора: понадобится одна вещь из ваннойВидео

    13:11

    Что будет с курсом валют в июле: эксперт раскрыл, будет ли скачок доллара и евро

    Реклама
    12:48

    Посевной календарь на июль 2026: в какие дни урожай будет лучше

    12:40

    Как правильно носить полоску: Андре Тан раскрыл секреты

    12:35

    Какие знаки зодиака не умеют отпускать бывших: назван главный "прилипала"

    12:24

    Слова "бардачок" в украинском языке не существует — как сказать правильноВидео

    12:08

    Крах Путина в Крыму неизбежен, Кремль не переживет потерю полуострова - The Hill

    11:36

    Мощная магнитная буря атаковала страну: когда закончится шторм

    11:33

    Ударит рекордная жара почти до +40: где раскалит больше всего и когда ждать спад

    11:20

    Судьба готовит сюрприз: какие четыре знака накроет волна удачи в июле

    11:06

    Огурцы желтеют и засыхают за считанные дни: в чём причина и как спасти урожайВидео

    10:59

    Что нельзя делать в праздник 27 июня: важные приметы

    10:54

    Персик будет ломиться от плодов: как правильно поливать дерево летомВидео

    Реклама
    10:45

    Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

    10:39

    Китайский гороскоп на 27 июня: кого ждет главный шанс всего лета

    10:15

    Комары боятся её как огня — что стоит поставить на подоконниках перед сномВидео

    09:47

    Что стоит за 40-дневной спецоперацией, объявленной Зеленским: объяснение Фесенкомнение

    09:32

    Неузнаваемого Микки Рурка засняли на улице без зубов

    09:14

    Есть погибший и раненый: В Харькове мужчина с ножом напал на военных ТЦК

    09:03

    Гороскоп на завтра, 27 июня: Девам — приятные эмоции, Львам — конфликт

    09:02

    Страны НАТО выделят Украине €140 млрд, но есть важный нюанс — Politico

    09:00

    Бензин со спиртом, доплата за посылки и тариф на воду: что изменится для украинцев с 1 июля

    08:35

    Украина не запустит серийное производство баллистики до конца войны: названа причина

    07:40

    Ночной налет РФ: оккупанты атаковали энергетику и жилые дома в Сумах, Киеве, ЗапорожьеФото

    06:57

    Взрывы гремели часами: под удар дронов попал химический гигант в Тульской области РФ

    05:02

    Не Львов — какой город на Западе Украины стал столицей целого государстваВидео

    04:41

    Почему дети в СССР массово жевали гудрон и древесную смолу: ответ удивит многих

    04:00

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке криминалиста у авто за 33 с

    03:22

    Как отпугнуть комаров из сада: названы лучшие растения для борьбы с насекомымиВидео

    03:03

    Чего нельзя делать в пятницу: народные приметы, которые уберегут от неудач

    02:44

    Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу — кому повезет

    02:08

    Угроза гигантской волны в океане: ученые ошарашили катастрофическим прогнозом

    01:13

    Путина ждет крах из-за войны в Украине: в The Hill раскрыли сценарий

    Реклама
    00:11

    Взрывы в Киеве после ракетного удара РФ: что известно о раненых и "прилетах"Фото

    25 июня, четверг
    23:25

    Не только железная воля: какие классические качества мужчины привлекают женщин

    23:14

    США перешли на сторону Украины: громкое заявление Макрона по итогам встречи G7

    22:53

    Наши предки знали о его опасности: какое дерево нельзя сажать возле дома

    22:42

    Что означает слово "чарунка": где мы ежедневно сталкиваемся с этим элементом быта

    22:28

    Кондиционер не нужен: простой фокус заметно охладит дом в жару

    22:26

    Стало плохо на сцене: легендарного американского певца доставили в больницу

    22:18

    Украина заставит Россию завершить войну: Зеленский утвердил 40-дневный план для СБУ

    22:08

    Звезду российских сериалов срочно госпитализировали с подозрением на инсульт

    21:57

    Бабушкин секрет чистоты: как вернуть белоснежность тюлям без агрессивной химии

    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Лайфхаки и хитрости
    АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Экономика
    ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
    Рецепты
    Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
    Новости шоу бизнеса
    Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
    Регионы
    Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять