Как охладить комнату в жару без вентилятора: понадобится одна вещь из ванной

Этот простой предмет для ванной комнаты подарит прохладу в жару.

https://glavred.info/lifehack/kak-ohladit-komnatu-v-zharu-bez-ventilyatora-ponadobitsya-odna-veshch-iz-vannoy-10775897.html Ссылка скопирована

Как вернуть прохладу в дом без вентилятора с помощью предмета для ванной / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему жара ночью особенно затрудняет засыпание

Как работает метод с влажным полотенцем у окна

Как поддерживать эффект охлаждения в течение ночи

Украину накрыла волна жары, которая особенно ощутимо сказывается ночью. Наибольший дискомфорт возникает тогда, когда из-за слишком высокой температуры воздуха сложно заснуть.

Обычно в таких случаях советуют включать вентилятор, однако он может создавать шум, мешать сну и потреблять дополнительную электроэнергию, что сказывается на счетах. Кроме того, не все чувствуют себя комфортно с вентиляторами в спальне, поскольку они могут поднимать пыль или аллергены, делая воздух еще менее приятным.

видео дня

Вместо этого эксперт Джон Лоулесс из BestHeating рассказал Daily Express о простом способе, который поможет охладить комнату ночью без сложной техники. Для этого нужны лишь обычное полотенце и немного воды.

По его словам, метод заключается в том, чтобы повесить влажное полотенце или простыню перед открытым окном. Проходя через влажную ткань, тёплый воздух частично охлаждается, прежде чем попасть в комнату, что помогает снизить температуру в помещении.

Во время испарения вода поглощает тепло из окружающего воздуха, благодаря чему воздух у окна становится прохладнее. В результате спальня нагревается меньше, а условия для сна становятся более комфортными.

Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно набрать в миску или раковину холодную воду, смочить полотенце и хорошо его отжать — оно должно быть влажным, но не мокрым. Затем полотенце следует разместить у открытого окна так, чтобы через него проходил воздушный поток.

Важно не делать его слишком мокрым, ведь избыток воды может, наоборот, создать ощущение удушья. При необходимости полотенце можно периодически снова смачивать, чтобы поддерживать эффект охлаждения в течение ночи.

Как охладить комнату без кондиционера — видео:

Как охладить комнату перед сном

Как сообщал Главред, специалисты рекомендуют в самые жаркие часы держать окна и шторы закрытыми, использовать светоотражающие пленки и уменьшать источники тепла в доме. Важно обратить внимание на пространство в спальне, ведь лишние вещи под кроватью и плохая циркуляция воздуха могут усиливать духоту.

Также эксперты советуют снижать температуру в спальне простыми бытовыми методами. Стоит выключать или убирать электронику, которая даже в режиме ожидания выделяет тепло, и не оставлять в комнате работающие приборы.

Читайте также:

Об источнике: Daily Express Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред