Поможет в сильную жару: один простой трюк заметно охладит спальню перед сном

Эксперты отмечают, что снизить температуру в спальне можно за счет простых бытовых решений.

https://glavred.info/lifehack/pomozhet-v-silnuyu-zharu-odno-prostoe-deystvie-zametno-ohladit-spalnyu-pered-snom-10775189.html Ссылка скопирована

Как сделать комфортной температуру в спальне / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Снизить температуру в спальне можно за счет простых бытовых решений

В жаркий сезон электроприборы лучше убирать из спальни

Организация хранения вещей напрямую влияет на микроклимат в спальне

Для людей, которые и так испытывают трудности с засыпанием, сильная жара ночью становится особенно серьезной проблемой: сон становится поверхностным и прерывистым, что приводит к хронической усталости и может повышать риск заболеваний, связанных с недосыпом.

Эксперты отмечают, что снизить температуру в спальне можно за счет простых бытовых решений, говорится в материале Express.

видео дня

Специалисты по домашней технике подчеркивают, что многие электроприборы продолжают выделять тепло даже в режиме ожидания, поэтому в жаркий сезон их лучше убирать из спальни или полностью отключать.

Любая работающая электроника — экраны, ноутбуки, зарядные устройства — фактически становится источником дополнительного нагрева. В современных домах с улучшенной теплоизоляцией это тепло задерживается внутри помещения и усиливает духоту, особенно ночью. Поэтому специалисты советуют по возможности выносить такие устройства в другие комнаты или отключать их от сети.

Отдельно обращается внимание и на организацию пространства в спальне. Захламленность под кроватью мешает нормальной циркуляции воздуха, из-за чего теплый воздух задерживается в зоне сна, а прохладный не может свободно перемещаться. Поскольку именно у пола обычно скапливается наиболее свежий воздух, освобождение этого пространства помогает улучшить вентиляцию и снизить ощущение жары.

По мнению экспертов, не только температура, но и организация хранения вещей напрямую влияет на микроклимат в спальне. Чем свободнее циркуляция воздуха, тем комфортнее становится сон, особенно в период летней жары.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред