Поможет в сильную жару: один простой трюк заметно охладит спальню перед сном

Вы узнаете:
- Снизить температуру в спальне можно за счет простых бытовых решений
- В жаркий сезон электроприборы лучше убирать из спальни
- Организация хранения вещей напрямую влияет на микроклимат в спальне
Для людей, которые и так испытывают трудности с засыпанием, сильная жара ночью становится особенно серьезной проблемой: сон становится поверхностным и прерывистым, что приводит к хронической усталости и может повышать риск заболеваний, связанных с недосыпом.
Эксперты отмечают, что снизить температуру в спальне можно за счет простых бытовых решений, говорится в материале Express.
Специалисты по домашней технике подчеркивают, что многие электроприборы продолжают выделять тепло даже в режиме ожидания, поэтому в жаркий сезон их лучше убирать из спальни или полностью отключать.
Любая работающая электроника — экраны, ноутбуки, зарядные устройства — фактически становится источником дополнительного нагрева. В современных домах с улучшенной теплоизоляцией это тепло задерживается внутри помещения и усиливает духоту, особенно ночью. Поэтому специалисты советуют по возможности выносить такие устройства в другие комнаты или отключать их от сети.
Отдельно обращается внимание и на организацию пространства в спальне. Захламленность под кроватью мешает нормальной циркуляции воздуха, из-за чего теплый воздух задерживается в зоне сна, а прохладный не может свободно перемещаться. Поскольку именно у пола обычно скапливается наиболее свежий воздух, освобождение этого пространства помогает улучшить вентиляцию и снизить ощущение жары.
По мнению экспертов, не только температура, но и организация хранения вещей напрямую влияет на микроклимат в спальне. Чем свободнее циркуляция воздуха, тем комфортнее становится сон, особенно в период летней жары.
Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.
Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.
Вам может быть интересно:
- Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона
- О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты
- Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред