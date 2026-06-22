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Без вентилятора и кондиционера: один простой трюк быстро охладит спальню

Алексей Тесля
22 июня 2026, 21:57
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Если наполнить грелку холодной водой или льдом и разместить её рядом с телом или постелью, она будет забирать тепло и постепенно снижать ощущение жары.
кондиционер, жара
Чем заменить кондиционер в жару / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Простой способ облегчить жару связан с обычной грелкой
  • Эффективно прикладывать охлаждённую грелку к зонам пульса

Использование вентилятора или кондиционера кажется очевидным решением в жаркую погоду, однако эти устройства не устраняют источник перегрева — они лишь гоняют воздух по комнате.

В результате создаётся временное ощущение прохлады за счёт испарения пота, но сама температура в помещении существенно не снижается, пишет Express.

видео дня

Гораздо более простой способ облегчить жару связан с обычной грелкой. Хотя её обычно используют для согревания, она может работать и наоборот — помогая охлаждать тело. Если наполнить грелку холодной водой или льдом и разместить её рядом с телом или постелью, она будет забирать тепло и постепенно снижать ощущение жары.

Особенно эффективно прикладывать охлаждённую грелку к зонам пульса — шее, запястьям или лодыжкам. Это помогает быстрее снизить температуру тела и создать ощущение комфорта даже в душной комнате.

При использовании ночью грелку можно положить у подушки или в ногах кровати, чтобы постель оставалась прохладной дольше. Если холод кажется слишком интенсивным, её рекомендуется обернуть тканью, чтобы избежать дискомфорта при контакте с кожей.

При этом эксперты предупреждают: не стоит полностью замораживать грелку, так как это может повредить материал. Для безопасного эффекта достаточно охлаждённой воды или кратковременного помещения в морозильник на короткое время.

Смотрите видео - способ пережить жару:

Семейный врач Мария Витковская в эфире телеканала 1+1 отметила, что плотные шторы могут стать простым и безопасным способом уменьшить нагрев помещения. По её словам, они эффективно блокируют солнечные лучи, которые являются основной причиной повышения температуры в комнате.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", — подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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