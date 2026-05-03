"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

Вы узнаете:
- Как охладить жилье во время жары
- Почему этот странный лайфхак действительно работает
В жаркие дни британские энергетические компании предлагают простой способ снизить температуру в помещении без дополнительных затрат. Людям советуют ставить миски с холодной водой или льдом на подоконники, возле открытых окон или перед вентиляторами. Такой метод помогает создать более прохладный поток воздуха и частично заменяет работу кондиционера, пишет Express.
Специалисты объясняют, что современные дома часто спроектированы для удержания тепла, поэтому летом они быстро перегреваются. Это приводит к дискомфорту, особенно ночью, когда температура внутри не снижается. Вода же поглощает тепло из воздуха, постепенно испаряется и таким образом охлаждает комнату.
В компании LEAP Energy Advice отмечают: если поставить миску перед вентилятором, эффект усиливается — образуется прохладный поток, который циркулирует по всему помещению. Подобной позиции придерживаются и в British Gas, отмечая, что этот метод позволяет экономить электроэнергию. Кондиционеры потребляют значительно больше ресурсов, тогда как миски с водой — дешевый и доступный способ охлаждения.
Таким образом, даже без современных систем климат-контроля можно найти простые решения, которые помогут пережить жару и сократить расходы на электроэнергию.
Интересное по теме:
- Охладит даже в "адскую" жару: какой выбрать вентилятор для дома
- Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить дом
- Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред