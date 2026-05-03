"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

Энергетические эксперты советуют воспользоваться простым и недорогим способом, для которого понадобятся лишь вода и большая миска.

Как охладить жилье во время жары

Как охладить жилье во время жары

Почему этот странный лайфхак действительно работает

В жаркие дни британские энергетические компании предлагают простой способ снизить температуру в помещении без дополнительных затрат. Людям советуют ставить миски с холодной водой или льдом на подоконники, возле открытых окон или перед вентиляторами. Такой метод помогает создать более прохладный поток воздуха и частично заменяет работу кондиционера, пишет Express.

Специалисты объясняют, что современные дома часто спроектированы для удержания тепла, поэтому летом они быстро перегреваются. Это приводит к дискомфорту, особенно ночью, когда температура внутри не снижается. Вода же поглощает тепло из воздуха, постепенно испаряется и таким образом охлаждает комнату.

В компании LEAP Energy Advice отмечают: если поставить миску перед вентилятором, эффект усиливается — образуется прохладный поток, который циркулирует по всему помещению. Подобной позиции придерживаются и в British Gas, отмечая, что этот метод позволяет экономить электроэнергию. Кондиционеры потребляют значительно больше ресурсов, тогда как миски с водой — дешевый и доступный способ охлаждения.

Таким образом, даже без современных систем климат-контроля можно найти простые решения, которые помогут пережить жару и сократить расходы на электроэнергию.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

