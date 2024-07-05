Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить дом

Лето в самом разгаре, а это значит, что иногда от жары трудно спрятаться даже дома. К тому же, из-за отключения света кондиционером почти невозможно пользоваться, да и вообще не каждый имеет такой прибор в доме. Поэтому вопрос: как охладить дом летом - максимально актуален.
Как снизить температуру в помещении без кондиционера
Спастись от жары в комнате гораздо проще, чем можно подумать. Для этого стоит использовать достаточно простые, но действенные советы:
- Повесьте на окна плотные темные шторы или жалюзи. Они будут сдерживать солнечные лучи, которые проникают в помещение и нагревают предметы интерьера.
- Правильно проветривайте комнату. Лучшее время для проветривания квартиры - утро и поздний вечер. Днем это также можно делать, создавая легкий сквозняк, но не дольше нескольких минут.
- Увлажняйте воздух в комнате. Можно купить обычный увлажнитель и заливать в него ледяную воду. Если нет возможности пользоваться специальным увлажнителем - подойдет и обычный пульверизатор.
- Выключайте всю бытовую технику в доме. Устройства, которые включены в розетку - нагревают воздух. Поэтому, отключайте кофеварки, чайники, телевизоры и другую технику, если вы ею не пользуетесь.
- Включайте вытяжку. Во время приготовления пищи или принятия душа - вытяжка уберет часть горячего воздуха и паров из помещения.
- Развесьте по комнате влажные полотенца или холодные простыни. Это поможет охладить воздух в доме.
Чем можно заменить кондиционер в жару
Вентилятор - это лучшее устройство, которое может заменить кондиционер. И хоть он "гоняет" воздух в комнате, ощущение прохлады таки появляется. Для того, чтобы воздух охлаждался эффективнее, можно поставить перед вентилятором чашу со льдом или несколько бутылок с замороженной водой.
Нужно ли открывать окна в жару
В жару многие предпочитают держать окна открытыми целый день. Но так вы лишь наполняете помещение горячим воздухом.
Оптимальное время проветривания утром - до 11 часов. Далее следует закрыть окна и завесить их плотными шторами или жалюзи. Открыть окно повторно стоит уже после захода солнца.
Смотрите видео, как сделать дом более прохладным в жару:
Что такое кондиционер?
Кондиционер — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.
Читайте также:
- Охладит даже в "адскую" жару: какой выбрать вентилятор для дома
- Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка
- Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жару
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред