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Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить дом

Мария Николишин
5 июля 2024, 15:36
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Как снизить температуру в комнате во время жары - это распространенный вопрос летом. Главред собрал несколько полезных советов, которые решат эту проблему.
Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить дом
Как сделать дом более прохладным в жару / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Лето в самом разгаре, а это значит, что иногда от жары трудно спрятаться даже дома. К тому же, из-за отключения света кондиционером почти невозможно пользоваться, да и вообще не каждый имеет такой прибор в доме. Поэтому вопрос: как охладить дом летом - максимально актуален.

Как снизить температуру в помещении без кондиционера

Спастись от жары в комнате гораздо проще, чем можно подумать. Для этого стоит использовать достаточно простые, но действенные советы:

  1. Повесьте на окна плотные темные шторы или жалюзи. Они будут сдерживать солнечные лучи, которые проникают в помещение и нагревают предметы интерьера.
  2. Правильно проветривайте комнату. Лучшее время для проветривания квартиры - утро и поздний вечер. Днем это также можно делать, создавая легкий сквозняк, но не дольше нескольких минут.
  3. Увлажняйте воздух в комнате. Можно купить обычный увлажнитель и заливать в него ледяную воду. Если нет возможности пользоваться специальным увлажнителем - подойдет и обычный пульверизатор.
  4. Выключайте всю бытовую технику в доме. Устройства, которые включены в розетку - нагревают воздух. Поэтому, отключайте кофеварки, чайники, телевизоры и другую технику, если вы ею не пользуетесь.
  5. Включайте вытяжку. Во время приготовления пищи или принятия душа - вытяжка уберет часть горячего воздуха и паров из помещения.
  6. Развесьте по комнате влажные полотенца или холодные простыни. Это поможет охладить воздух в доме.

Чем можно заменить кондиционер в жару

Вентилятор - это лучшее устройство, которое может заменить кондиционер. И хоть он "гоняет" воздух в комнате, ощущение прохлады таки появляется. Для того, чтобы воздух охлаждался эффективнее, можно поставить перед вентилятором чашу со льдом или несколько бутылок с замороженной водой.

Нужно ли открывать окна в жару

В жару многие предпочитают держать окна открытыми целый день. Но так вы лишь наполняете помещение горячим воздухом.

Оптимальное время проветривания утром - до 11 часов. Далее следует закрыть окна и завесить их плотными шторами или жалюзи. Открыть окно повторно стоит уже после захода солнца.

Смотрите видео, как сделать дом более прохладным в жару:

Что такое кондиционер?

Кондиционер — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

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