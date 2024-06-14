Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

Автолюбитель назвала тайную кнопку, которая есть в значительной части автомобилей, которая поможет резко охладить салон даже в самый жаркий день.

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Как быстро охладить салон машины без кондиционера - проверенный метод / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Facebook / Terry Quinn, ua.depositphotos.com

Это не кондиционер и не обогреватель; кнопка рециркуляции воздуха часто может не работать в наших автомобилях месяцами подряд. Но один автолюбитель поделился советом об этой функции и о том, когда именно ее следует использовать. Терри Куинн написала в Facebook, что большинстве автомобилей есть кнопка рециркуляции воздуха, которая находится на панели управления кондиционером, сообщает Express.

"Но многие из нас не знают, когда ее использовать. Простой ответ - использовать ее летом и выключать зимой. Кнопка рециркуляции просто забирает воздух изнутри автомобиля и рециркулирует его в салоне вместо того, чтобы тянуть свежий воздух извне. В дни, когда на улице невыносимо жарко, если вы не рециркулируете прохладный воздух в салоне, ваша система кондиционирования втягивает горячий воздух извне и пытается его охладить. Использование функции рециркуляции сделает ваш автомобиль более прохладным и уменьшит износ вашей системы кондиционирования", - написала она.

Фото: Facebook / Terry Quinn

Она также добавила два примечания о других случаях, когда эту кнопку следует использовать, а когда нет.

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"Если ваш автомобиль печется на солнце, лучше опустить окна и выключить рециркуляцию на первую минуту или около того, чтобы избавиться от чрезмерно горячего воздуха в салоне, прежде чем включать рециркуляцию", - отметила автолюбительница.

Кроме того, она рекомендует использовать рециркуляцию во время стояния в пробке летом или зимой.

"Если вы втягиваете воздух извне, то вы втягиваете все загрязняющие вещества и угарный газ со всего трафика. Исследования показывают, что рециркуляция воздуха в вашем кондиционере может уменьшить количество загрязняющих веществ, попадающих в ваш автомобиль, на 20%, когда вы стоите в пробке", - резюмировала она.

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