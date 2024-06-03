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Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком

Юлия Закрепа
3 июня 2024, 04:30
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Как охладить в жару машину без кондиционера, чтобы не страдать от высоких температур - Главред собрал полезные советы.
Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком
Как защититься от жары в машине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как ездить на машине в жару, чтобы не включать кондиционер, а машина не нагревалась - опытные водители поделились полезными советами по эксплуатации автомобиля. Они отмечают, что обязательно нужно проветривать салон автомобиля, ведь температура внутри гораздо выше, чем температура снаружи авто.

Автоэксперты рассказали, что также не лишним будет, если будете возить в автомобиле пару бутылок холодной воды или других прохладительных напитков.

Как сделать, чтобы в машине было прохладно

Часто летом, в очень жаркие дни, люди включают в автомобилях кондиционер на полную. Но, это не только не выгодно, но и можно серьезно заболеть от резких и сильных перепадов температуры.

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  • Специалисты советуют на центральное вентиляционное отверстие в машине повесить влажную ткань. Таким образом воздух в салоне автомобиля станет намного прохладнее, однако стоит часто менять их, потому что в сильную жару влажная ткань будет быстро сохнуть.
  • Также существует интересный способ, как охладить автомобиль с помощью льда. Необходимо поставить в салон автомобиля, на пол под вентиляционным отверстием, 2-3 килограмма льда - это существенно поможет охладить весь салон. Лед следует разместить в пластиковую подставку или контейнер, чтобы не было лужи.
  • Чтобы обезопасить автомобиль от нагрева, специалисты также советуют включать обдув в машине на отметку с самой низкой температурой. Это поможет создать лучшее движение воздуха и станет прохладнее.
  • Автоэксперты рассказали, что хорошим вариантом также станет тонировка окон машины специальной светоотражающей пленкой. Таким образом лучи солнца не будут так сильно попадать в машину.
  • Некоторые специалисты рассказали, что спастись от жары поможет езда за рулем босыми. В начале ощущения могут быть странными, но стоит знать, что именно через ступни человеческое тело выпускает лишнее тепло.

Как защититься от жары в машине

Известный факт, что во время жары человек очень устает, ему хочется спать и от этого снижается реакция. Также многие люди страдают от давления из-за жары. В таком случае в автомобиле всегда должна быть бутылка чистой воды - стоит пить ее каждые 15 минут по пару глотков, таким образом это улучшит состояние человека и предупредит обезвоживание.

Однако, в сильную жару нужно быть очень осторожным с использованием кондиционера, ведь существует риск заболеть. Также холодный воздух кондиционера необходимо направлять внутрь салона, ведь если он попадет на лобовое стекло, при перепаде резких температур стекло может треснуть.

Также, чтобы защититься в автомобиле от жары нужно тщательно защитить его от солнечных лучей, для этого можно использовать шторку. Необходимо выбирать место для парковки в тени, чтобы иметь комфортную температуру в авто.

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