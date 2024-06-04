Охладит даже в "адскую" жару: какой выбрать вентилятор для дома

Какой лучше купить вентилятор для дома - что такое вентилятор с охлаждением.

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Что такое вентилятор с охлаждением / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/PublicDomainArchive, Pixabay/jackmac34

С наступлением жары у многих возникает вопрос о том, как охладиться в квартире или в офисе. При этом не всегда бывает возможность обзавестись кондиционером.

Быстрый и относительно дешевый выход – это вентилятор, который поможет справиться с нестерпимой жарой. Однако для того, чтобы выбрать качественный и эффективный прибор, необходимо знать несколько важных условий.

Какой мощности лучше брать вентилятор

При выборе вентилятора обязательно учитывайте площадь помещения, где вы планируете его размещать. Это влияет на то, какой мощности вентилятор вам необходим.

Для небольших квартир площадью не более 35 м². подойдет вентилятор мощностью от 30 до 50 Вт. Он может вполне эффективно справится со своей задачей.

Однако если вы планируете использовать вентилятор в помещении большей площади, тогда вам стоит задуматься о более мощном вентиляторе мощностью от 100 Вт.

Какой лучше купить вентилятор для дома

Есть несколько основных типов вентиляторов - это настенные, напольные, колонные и потолочные. Причем для каждого существует приоритетный спектр задач.

Например, напольные модели лучше подходят для квартиры или дома. А вот вентиляторы потолочные или промышленные обычно используют в нежилых помещениях, да и мощность у них солидная – иногда до 450 Вт.

Что такое вентилятор Механическое устройство для перемещения воздуха. Многочисленные типы вентиляторов можно разделить по нескольким признакам. Среди них встречаются: осевые (аксиальные), центробежные (радиальные), диаметральные (тангенциальные) и безлопастные (эжекторного типа), пишет Википедия.

Как понять, что вентилятор мощный

При выборе вентилятора обращайте внимание на уровень его рабочего шума. Это также важный показатель, ведь более мощный вентилятор может издавать больше децибел.

Обычно в инструкции указывают все параметры, в том числе и уровень шума. Однако проверьте его работу заранее, ведь зачастую вентилятором приходится пользоваться ночью и шум от его работы может даже помешать спать.

Что такое вентилятор с охлаждением

Среди новинок пользуются спросом вентиляторы с охлаждением. Производители пошли на хитрость и использовали в производстве законы физики.

Ведь в такой вентилятор встроена вибрирующая пластина, которая призвана превращать частицы воды в прохладный пар. Тут покупатель получает двойную пользу, ведь тем самым такой вентилятор охлаждает и увлажняет воздух в помещении.

Смотрите видео - можно ли животным спать под вентилятором:

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